A algunas personas les encanta exagerar, en cualquier ámbito. Ya sea cuando cuentan historias o cuando están heridos, exageran todo hasta el último detalle. Para ellos, dramatizar se ha convertido en una forma de vida. Descubre qué signos astrales comparten este rasgo de la personalidad... ¡para burlarte mejor de ellos!

Además, los Escorpio nunca se guardan sus opiniones para sí mismos. Si tienen un comentario, se apresurarán a señalarlo, aunque sea con sarcasmo, pero aun así. Y no les importa lo impopular que parezca su sentimiento, para ellos no hay nada que les impida expresarse. Además, los Escorpio no dudan en insistir en sus palabras, aunque puedan ser hirientes. La honestidad está profundamente arraigada en el ADN de Escorpio.

Los Escorpio son sin duda muy apasionados. Se rigen por un fuego interior especialmente intenso. Este temperamento ardiente puede convertirse en un verdadero problema si no se canaliza. Los Escorpio pueden entonces ser irascibles, incluso despiadados. Si te peleas con un Escorpio y crees que has terminado con él, siempre querrá subir su oferta. Con ellos, el ambiente suele ser tenso. Al mismo tiempo, su planeta asociado es Marte, el planeta de la guerra. A usted quizá le parezca que su carácter es exagerado, pero para un Escorpio es simplemente su determinación natural, con una buena dosis de intrepidez, pero también una pizca de venganza.

Los cambios de humor son otro aspecto de su naturaleza sensible. Exultantes de buen humor y luego sumidos en una profunda tristeza, los cancerianos fluctúan rápidamente entre los dos extremos. Su entorno llega a criticarles fácilmente por su lado dramático, pero no pueden evitarlo, porque está en su naturaleza. Cualquiera que conviva con un Cáncer puede esperar altibajos (aunque en realidad sea el caso de cualquier pareja).

Algunos Leones necesitan atención tanto como el oxígeno. El simple hecho de contar una historia, de la forma más objetiva posible, puede parecerles impensable. En su lugar, siempre apuestan por las grandes palabras, los grandes sentimientos, las grandes acciones, aunque la realidad resulte insignificante. Pero la mayoría de las veces, ni siquiera se dan cuenta. A los Leo les gusta considerarse lo mejor de lo mejor. Viven en su propio mundo, del que son los reyes indiscutibles. En el peor de los casos, cuando un Leo no consigue lo que quiere, es el fin del mundo. ¿Has visto alguna vez a un niño hacer una escena en la calle? No como Leo.

Bechra Dominguez

Passionnée d'écriture et d'internet, je suis diplômée en littérature et travaille depuis toujours dans le domaine de la communication et de la presse digitale. Féministe et shoes addict à la …