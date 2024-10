Horóscopo del 21 al 27 de octubre 2024: descubre lo que necesitas saber sobre tu signo para esta semana

¿Qué te depara semana del horóscopo del 21 al 27 de octubre 2024 ? Empieza una nueva semana astral y todo puede pasar para cada uno de los signos. Descubre si los astros estarán contigo. Busca tu signo en la lista y compruébalo.

Hoy analizamos las predicciones para cada signo: el horóscopo del 21 al 27 de octubre 2024. Descubre lo que los astros tienen preparado para tu signo esta semana en el amor, la salud, en las finanzas o en el trabajo.



Encuentra a continuación la predicción semanal para cada uno de los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Busca el tuyo a continuación.

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Amiga Aries, esta semana conectarás con alguien especial. También surgirán oportunidades laborales para las que deberás actuar rápido. Aprovecha que tus energías están a tope, pero no olvides cuidarte.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Esta semana podrías tener buenas noticias amorosas. En el trabajo, aprende a recibir las críticas y trata de evitar el estrés. Te recomendamos probar técnicas de relajación o dar un paseo por la naturaleza, te ayudará a sentirte mejor.

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

La comunicación será clave a lo largo de esta semana. Podría surgir un malentendido, pero tranquila que puedes con todo. Aprovecha que tu creatividad estará por las nuves, pero no olvides de cuidar tu salud mental y emocional. Busca la forma de desconectar.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Amiga Cáncer, aprovecha esta semana para fortalecer lazos con tus seres queridos. En materia de finanzas, dedica un momento a analizarlas y a planificarte bien. No gastes de forma impulsia y cuida tu salud emocional. ¿Por qué no pruebas el yoga o la meditación?

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Querida Leo, esta semana de octubre se avecina intensa en el amor. Puede que sientas una atracción por alguien, pero debes evitar ser celosa. En el trabajo, no cabe duda de que eres una líder y puedes con todo. Eso sí, cuida tu postura. ¿Has pensado en apuntarte a yoga?

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana podría surgir alguna discusión en tu entorno, pero podrás resolverla. Aprovecha la semana para organizar tus metas y cuidar de tu salud. Prueba a seguir una dieta mediterránea, más equilibrada.

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Amiga libra, puede que sientas una necesidad por encontrar un equilibrio entre tu vida amorosa y laboral. Aprende a trabajar en equipo y cuida de tu salud. Dedícate tiempo también a ti. Te vendrá bien buscar una actividad para desconectar y moverte.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana se avecina intensa para las chicas escorpio. La perseverancia será clave esta semana, en el amor y en el trabajo. Podrás con todo lo que se te ponga delante. Eso sí, cuida tu salud y mantén una buena rutina de descanso.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si tienes una relación que no te permite ser tú misma, no vale la pena. Tienes capacidad de sobra para adaptarte a los cambios y puedes con todo lo que venga, no dudes en arriesgarte a por nuevos proyectos si es lo que te pide el corazón. Trata de hacer algo de ejercicio también.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Cuida de tus relaciones y demúestrale a la gente que te importa que es así. Esta semana serás práctica y productiva, por lo que podrás avanzar en temas pendientes. No descuides tu salud. Trata de hacer ejercicio.

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Amiga acuario, se avecina una sema na más social de la cuenta. Incluso en el amor pueden surgir cosas nuevas. En el trabajo las cosas fluirán bien, pero ojo con el estrés. Trata de desconectar. Te vendrá bien meditar.

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Esta semana podrías sentir que conectas más con los demás. También estarás más creativa, así que deja volar tu mente. Cuida tu salud emocional y evita conflictos. Trata de encontrar un equilibrio y te sentirás estupenda.