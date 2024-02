Horóscopo semana del 12 al 18 de febrero: Transformaciones y equilibrio

Esta semana, los astros nos traen un vendaval de cambios y energía revitalizante. ¿Listas para aprovecharlo al máximo? Vamos a desgranar qué nos depara el cosmos durante estos días.

La semana del 12 al 18 de febrero nos adentramos aún en la influencia de la Luna Nueva, iniciando la fase de integración durante la Luna Creciente. Los movimientos planetarios traen consigo cambios significativos que impactarán a cada signo del zodiaco. Entre ellos, destaca la entrada de Marte en Acuario el martes 13, marcando un nuevo ciclo que nos impulsa hacia la acción y la vitalidad, especialmente en temas sociales y humanitarios.

Aries (21 de marzo al 19 de abril): ¡A ti, valiente Aries, te toca un cambio significativo esta semana! Con la entrada de Marte en Acuario el martes, sentirás un impulso renovado. Aprovecha el lunes para dar los últimos toques a esos proyectos que requieren tu energía. Puede que comiences con intensidad, pero a medida que avances en la semana, sentirás cómo las cosas se suavizan.

La energía de Marte en Acuario, junto a Plutón, marca un ciclo de transformaciones personales. Pueden surgir conflictos, pero también es un momento propicio para cumplir tus sueños, especialmente aquellos relacionados con el bienestar de los demás. La Luna estará en tu signo el martes y miércoles, aumentando tu necesidad de acción. ¡Canaliza esa energía en actividades físicas y deportivas! El fin de semana será propicio para asuntos emocionales y familiares.



Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Para Tauro, el tránsito de Venus por Capricornio hasta el fin de semana supone un período de reflexión en las relaciones personales. Es momento de establecer límites saludables y compromisos necesarios. A medida que avanza la semana, la atención se desplaza hacia el plano intelectual, promoviendo un enfoque más ligero y desapegado en las relaciones.

Los primeros días de la semana podrían presentar desafíos en la comunicación, pero es crucial evitar exageraciones y ver estos momentos como oportunidades de crecimiento personal. Hacia mediados de semana, la intensidad emocional se incrementa, centrándose en necesidades materiales y físicas. El viernes, con la influencia de Urano, podrían surgir sorpresas inesperadas en el ámbito familiar o vecinal.



Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Para los nacidos bajo el signo de Géminis, esta semana promete ser un período de crecimiento y expansión tanto a nivel intelectual como social. Sin embargo, es fundamental mantener un equilibrio y evitar caer en la exageración o el exceso de palabras. Es posible que te encuentres inmerso en diversas conversaciones, ya sea en línea o en persona, demostrando tu habilidad innata para la comunicación y la sociabilidad.

A medida que avanza la semana, es probable que la intensidad de la actividad disminuya gradualmente, aunque tu deseo de comunicarte permanecerá activo. Con la presencia de la Luna en tu signo durante el fin de semana, sentirás un impulso adicional para expresar tus emociones y pensamientos. Sin embargo, es importante mantener la calma y evitar fluctuaciones emocionales excesivas.

El martes, podrías experimentar un aumento repentino de energía y vitalidad, lo que te impulsará a buscar actividades físicas y nuevos proyectos. Aprovecha esta energía para explorar nuevas ideas y seguir adelante con determinación.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Empiezas la semana con la cabeza en las nubes, imaginando esos cuentos de hadas donde un príncipe te rescata y te lleva a su castillo. Sin embargo, la realidad es otra, querida Cáncer. Las relaciones requieren esfuerzo y dedicación. Aprovecha el martes y miércoles para liberar energía con deportes y actividades físicas. Estarás enérgica y decidida, pero cuidado con los impulsos y la ira descontrolada. El jueves buscarás la comodidad del hogar y la compañía de tu pareja.

De cara al fin de semana, podrías sentirte irritable ante imprevistos y cambios de planes. El sábado podría traerte preocupaciones, pero el domingo se presenta divertido y sociable.



Leo (23 de julio al 22 de agosto): Esta semana la tensión irá disminuyendo gradualmente. Es posible que te enfrentes a situaciones que te desafíen y te obliguen a cambiar de planes, algo que no suele ser fácil para ti. Procura mantener la calma y adaptarte a los cambios.

El miércoles, con la entrada de Marte en Acuario, se activarán temas relacionados con la iniciativa intelectual y la comunicación. Aprovecha esta energía para proyectos grupales o sociales. El fin de semana se presenta social y entretenido, ideal para organizar reuniones con amigos. Tu calidez y hospitalidad serán tus mejores aliadas.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Virgo, esta semana continúas con la influencia de Mercurio en Acuario, lo que te mantiene muy activa a nivel intelectual y mental. Tus ideas brillantes y proyectos comunitarios están en pleno auge. Aprovecha esta energía para organizar eventos sociales o grupales, ya que tus habilidades organizativas te garantizan el éxito, incluso si parece una tarea monumental.

El miércoles, 14 de febrero, día de San Valentín, podrías sentir la presión de elegir entre tus deseos personales y las expectativas de tu pareja o la sociedad. Busca un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás, manteniendo siempre tu identidad y coherencia con tus valores.

El jueves, 15 de febrero, es propicio para reconectar con amigos del pasado, lo que podría resultar en conexiones mentales significativas. Recuerda que cada contacto y situación puede tener más importancia de la que imaginas..



Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Libra, la semana comienza con una conjunción entre Venus y Marte en Capricornio, lo que enfoca tu energía en el trabajo duro y el logro de metas. El lunes será intenso, marcando el cierre y la apertura de un nuevo ciclo. A partir del martes, Marte dejará Capricornio, pero Venus y Marte seguirán danzando juntos hasta el fin de semana, brindándote la oportunidad de equilibrar emociones y relaciones personales.

Podrías recibir alguna sorpresa el lunes como resultado de esfuerzos previos. Desde el martes hasta el fin de semana, la comunicación empática y emocional será favorable, permitiéndote explorar la creatividad y salir de la rutina. El miércoles, la tensión podría oscurecer tu semana, así que busca actividades físicas para equilibrar tus energías.

El sábado, Venus en conjunción con Plutón en Acuario te insta a realizar transformaciones importantes en tus relaciones. Podría ser el momento de poner fin a una relación tóxica o limitante y conectar con tus verdaderos deseos.



Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Escorpio, esta semana te encuentras en un periodo de intensas conexiones con los planetas personales. El martes 13, la conjunción con Marte, el planeta de la acción y la vitalidad, resalta tu espíritu de lucha y fuerza, especialmente en el plano intelectual. Tu mente estará activa y puede que te sientas abrumada en algunos momentos. Aprovecha esta energía para tareas que requieran concentración, como exámenes o decisiones laborales, pero no olvides tomarte momentos de calma y reflexión.

Es un momento para visualizar tus metas futuras y transformar aspectos de tu vida actual. Es posible que tus círculos sociales sufran cambios, así como tus relaciones. El 14 de febrero, día de San Valentín, estarás más centrada en tus propias necesidades y podrías sentirte molesta si tu pareja no te demuestra suficiente atención. Si sientes tensión, procura canalizarla antes de expresarte de forma brusca.



Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Sagitario, esta semana comienza con energías encontradas. Por un lado, experimentas una facilidad para expandir tu mundo interior y equilibrar tus ideales con la realidad material. Por otro lado, puedes sentir cierta tensión en la comunicación y en la sensación de limitación mental. Deberás trabajar en integrar estas polaridades y practicar la aceptación.

El jueves 15, la conjunción exacta de Júpiter con la Luna amplificará tus emociones, haciéndote más sensible e irritable de lo habitual. También podrías sentir incomodidad respecto a las limitaciones que percibes para alcanzar tus sueños. Tu deseo de libertad y aventura estará muy presente.

Durante el fin de semana, podrías experimentar la tensión de la conjunción entre Plutón, Marte y Venus. Esta poderosa unión demanda grandes transformaciones sociales y personales, así como una revisión de tus deseos y motivaciones.



Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): En esta semana, Capricornio, te espera un cierre y una apertura. El lunes marca el final del ciclo de Venus y Marte en tu signo, un momento para resolver asuntos vitales y relacionales. Has trabajado arduamente para estabilizar tus vínculos personales y tu carrera, y ahora llega el momento de recoger los frutos de ese esfuerzo.

Puede que el lunes te sorprenda con momentos especiales y emocionalmente gratificantes. Los primeros días de la semana estarán impregnados de creatividad, amor y magia, brindándote un respiro de tu propia exigencia.

El 14 de febrero, San Valentín, podría traer algunas disputas o susceptibilidades con tu pareja. Procura llegar a acuerdos sin imponer tus ideas de manera inflexible. Es comprensible que te sientas cansada de dar tanto sin recibir, pero recuerda que los frutos llegan a su debido tiempo.



Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Acuario, esta semana es tu momento de revolución personal. Todos los planetas personales están o estarán transitando por tu signo, impulsando cambios significativos en tu vida. Con Mercurio trabajando incansablemente en tu mente creativa, Marte entrando el martes seguido por Venus el sábado, y todos bajo la influencia transformadora de Plutón, puedes esperar un gran salto en áreas como tu vitalidad, amor, recursos y finanzas.

El sábado, la cuadratura de Mercurio con Urano podría desafiar tus ideas firmes. Mantén la mente abierta a nuevas perspectivas, aunque te sientas inquieta ante la idea de cambiar.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Piscis, la semana comienza con la Luna en conjunción con Neptuno en tu signo, aumentando tu sensibilidad y creatividad. Será un momento perfecto para expresarte a través de la música, el cine o la moda. Estarás llena de energía para dedicarte a lo que amas.

Hasta el día 15, las relaciones personales estarán favorecidas, siendo el 14 de febrero ideal para una velada romántica que avive la llama de tu relación. El sábado podría traer alguna tensión emocional, pero recuerda que todo es parte de tu aprendizaje. Fluye con la realidad y mantén la calma.

El domingo, podrás descansar y disfrutar de tu fin de semana, conectando con tus valores y relaciones. Mantente fiel a ti misma y dedícate a los placeres que te mereces.