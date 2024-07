Horóscopo semanal del 1 al 7 de julio de 2024

Empieza una nueva semana astral y se vienen cambios para Capricornio. Si eres de este signo, prepárate, porque se vienen curvas. Descubre qué te deparan los astros en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo.

Esta semana del horóscopo va del 1 al 7 de julio. Se avecinan cambios para muchos signos, así que permanece bien atenta a todo lo que está por venir. ¡Deja que los astros te guíen y presta atención a sus señales!



En la siguiente guía sobre predicciones del horóscopo te contamos todo lo que se avecina para los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡Sal ahora de dudas y mira el tuyo, el de tu amiga o el de tu pareja!

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Se viene una buena época para los Aries. Con la llegada del verano, es el momento de recargar las energías y planear tus escapadas de verano, con tus seres queridos y con la familia, donde estrecharás los lazos como nunca. También se viene una buena época en el amor, donde la pasión está asegurada con tu pareja y saltarán chispas. En la salud y el dinero, todo irá tranquilo, siempre y cuando te gestiones bien.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

La salud mental es muy importante y debes centrarte en ti, en tu bienestar. Se avecina un verano con viajes y eventos, donde deberás organizarte bien para no pasarlo mal con el dinero. Los astros afirman que es una época de cambios donde experimentarás cosas nuevas, como gastronomías de otros países y platos exóticos que nunca habías probado, saliendo más de tu zona de confort. En el amor y en la familia, se avecina la calma, y en el trabajo la constancia, para no agobiarte después.

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Querido géminis, no te preocupes por los cambios, porque la vida sigue. Con la llegada del verano experimentarás cambios y verás todo con una nueva perspectiva, pero para bien. Te esperan relaciones de más calidad. En el trabajo y en el dinero, que sepas que es una época buena para hacer cambios, los astros te ayudarán a que esta situación mejore, dándote un pequeño empujón.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

El amor está al rojo vivo si eres cáncer. Tu personalidad gusta y conquista a los demás, y hay alguien que se ha fijado en tu por tu carisma. Así que prepárate para que te dé un vuelco al corazón porque algo gordo está a punto de pasarte. Además, se avecinan buenas noticias en el trabajo y puede que se avecine alguna recompensa. ¡Todo pinta muy bien para esta primera semana de julio de 2024 si eres Cáncer!

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Necesitas unas vacaciones como nadie, ¡lo sabemos y lo dicen los astros! Es el momento de salir a relajarte y a desconectar, para recargar las pilas y que puedas volver al 200%. Aprovecha el tiempo libre para aclarar asuntos pendientes con tus seres queridos, para que los pequeños malentendidos no terminen siendo problemas gordos con el paso del tiempo. Luego es más difícil. ¡Ánimo, leo!

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Es el momento de que te dejes llevar y disfrutes del verano al máximo. Se avecinan buenos tiempos para los virgo, al menos, un verano más tranquilo. En cuanto a la salud, aprovecha para descansar y dejar a un lado el estrés. ¡No sigas viviendo agobiada!

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Se avecinan sorpresas para las libra en esta primera semana de julio. ¿Qué será, qué será? Un sinfín de aventuras y experiencias. Este mes de julio arrancará con un viaje y nuevas experiencias para ti y tus seres queridos. También se avecinan cambios positivos en la salud. ¿Y en el amor? Parece que las aguas estarán tranquilas y por el momento vas a tener que esperar a que suceda algo, pero tranquila, que todo llega.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

¿Estás últimamente más agobiada o irascible de lo normal? No te preocupes porque no eres tú, son los astros. Deja de darle importancia a cosas que no la tienen tanto, para no agobiarte y que ese estrés te afete a la salud, en el trabajo y con tus seres queridos. Aprovecha esta semana que los astros están de tu lado para relativizar y tomártelo todo con más calma. Apóyate en tu pareja.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si eres sagitario, que sepas que los astros están de tu lado esta semana. Se avecinan buenas noticias en la salud y buenas energías para solucionar problemas pendientes con viejas amistades. Eso sí, las cosas no pintan bien en el ámbito económico, por lo que deberás vigilar en qué gastas el dinero y tener cuidado para no quedarte en números rojos.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Las chicas Capricornio no están pasando ahora por su mejor momento, pero no pasa nada, porque la vida va a ponerte a prueba en el amor. En el trabajo, paece que se avecina un buen momento, al igual que en el dinero, que a diferencia de los Sagitario puede que sí te den una buena noticia financiera. ¿Quizás un aumento de sueldo?

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Se avecina un viaje inolvidable en pareja este verano, para renovar las pilas y volver feliz y tranquila. En temas de trabajo, tras mucho estrés estarás mucho más tranquila, lo cual es de agradecer. Tendrás muchas ganas de comerte el mundo, así que no dejes que alguien te ponga palos en las ruedas. Sin duda, se viene una buena semana para las chicas acuario.

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

¿Preparada para tomar decisiones? Es el momento de hacerlo. Los astros están de tu parte, por lo que toca tomar ciertas decisiones. Tu mente estará especialmente activa esta semana, así que aprovecha para sacar adelante todo lo que tengas pendiente y que arrastras desde hace tiempo. ¡Ánimo que puedes!