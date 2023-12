Horóscopo semanal del 11 al 17 de diciembre

Esta semana, el cosmos nos tiene preparadas algunas sorpresas que no querrás perderte. ¡Así que prepara tu taza de té y déjate llevar por las estrellas!

Para empezar, atención a todas las amantes de la astrología, porque del 11 al 17 de diciembre se avecina el cuarto y último Mercurio retrógrado de 2023. Este evento, que se centrará en Capricornio a partir del 13 de diciembre, nos aconseja posponer las grandes decisiones hasta el año entrante. ¡El universo nos invita a reflexionar y planificar con cautela!



Por otro lado, la noche del 11 al 12 de diciembre, la luna nueva en Sagitario nos inspirará a lanzarnos a la aventura y disfrutar de la vida. Aunque, con el Mercurio retrógrado de por medio, nuestras locuras podrían ser tan impredecibles como emocionantes.

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Aries, el cosmos te invita a buscar la ilusión y el amor, pero antes, fortalece tu personalidad. Aunque tu familia te tienda la mano, confía en tus amigos para encontrar el apoyo que necesitas. Antes de que Mercurio retroceda el 13 de diciembre, planea una escapada que anheles. Reserva antes de que las decisiones se vuelvan esquivas en el 2024. Además, libérate de una carga financiera y evita avalar o prestar dinero. El lunes será tu mejor día, ¡aprovéchalo! Y en medio de tu buen humor, ¡comienza a hacer ejercicio!



Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Tauro, controla tus impulsos y evita culpar a tu pareja por todo. Observa la distancia que has creado con los demás y soluciona con una conversación sincera. Organiza la quedada del año con amigos, renovando lazos y preparando nuevos propósitos para el 2024. En el ámbito laboral, la justicia está de tu lado, aunque te cueste creerlo. Reserva el domingo para disfrutar al máximo. En estos días de regalos, no escatimes en demostrar tu generosidad.



Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Géminis, tu semana se teje con una reunión familiar que te colocará en el epicentro, descubriendo opiniones ocultas. No te agotes explicando lo inexplicable; resguarda tu energía. En el amor, comunica tus sentimientos y evita quejas constantes. Afronta tus miedos y apuesta por la continuidad en el trabajo. El miércoles destaca como tu mejor día. La fortuna te sonríe con el número 0.



Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Cáncer, una atracción complicada podría alterar tu vida; precaución para evitar líos innecesarios. La llamada de un antiguo amigo traerá un encantador reencuentro, rompiendo la monotonía. Piensa detenidamente en las oportunidades laborales que se avecinan. El viernes destaca como tu mejor día. No te sientas obligada a escuchar todos los problemas ajenos.



Leo (23 de julio - 22 de agosto): Leo, tu independencia impacta en tu relación; practica la generosidad y acepta consejos. La intuición puede impulsar tu prosperidad financiera, así que sé receptiva. Es momento propicio para cambios laborales. Con Mercurio retrógrado desde el 13 de diciembre, reflexiona sobre tu versión en 2024. El viernes es tu día de suerte; lleva algo de color blanco para potenciarla.



Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Virgo, tu importancia en la familia se destacará esta semana con demostraciones de afecto. Evita enredarte en problemas que puedan disgustar a tus seres queridos. Un imprevisto en el hogar te hará gastar dinero no planeado; cuida tus pertenencias para evitar pérdidas. Mantén tu enfoque durante el Mercurio retrógrado. En el amor, mantén la tranquilidad y no te dejes influenciar sin reflexionar. El sábado resalta como tu mejor día, y el color rojo potenciará tu suerte en pruebas y exámenes.



Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Libra, tu carácter variable afecta tu relación amorosa; practica la gratitud por las muestras de cariño y sorpresas. Aprovecha tu seguridad en decisiones importantes, pero no te tomes tan en serio las situaciones conflictivas. Resuelve discusiones con amistades tras los primeros días de Mercurio retrógrado. Jueves será tu mejor día, y los números impares fortalecerán tu suerte.



Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Escorpio, confía en tu pareja y comparte tus problemas; su apoyo puede ser crucial. En el trabajo, colabora con tus compañeras para superar desafíos íntimos. Si piensas en mudarte, espera y sé auténtica con tu situación. No intentes aparentar. El miércoles destaca como tu mejor día, y utiliza perfumes dulces para elevar tu ánimo.



Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Sagitario, aventúrate en proyectos en pareja que nunca imaginaste y sumérgete en la felicidad. Brinda cariño a quienes esperan tu compañía en estas fechas especiales. Evita tensiones laborales; tu impulsividad puede desencadenar problemas. Aunque goces de buena salud, un chequeo ocasional demuestra amor propio. El domingo destaca como tu mejor día, y los números impares altos pueden traerte suerte.



Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Capricornio, demuestra cariño a tus seres queridos y evita discusiones sin medida con tu pareja. Tu intuición y astucia superarán desafíos laborales; tu esfuerzo se recompensará. En el amor, mira con optimismo las oportunidades que la vida te presenta. El sábado es tu mejor día, ¡busca a los demás en lugar de esperar que te busquen!



Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Acuario, aprecia el apoyo de tu familia y disfruta de estos días. Evita celos infundados; pregunta si tienes dudas. Acepta consejos de familiares y amigos mayores; su experiencia es valiosa. El jueves destaca como tu mejor día, y reduce la ansiedad con más ejercicio y risas con amigos.



Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Piscis, vive tu vida íntima con felicidad y reserva. Escucha a las amistades cercanas que te conocen bien. Organiza un viaje para limar asperezas con pasión y sin restricciones. Suerte en exámenes o entrevistas; si no resulta ahora, será pronto. El lunes es tu mejor día, y cambiar los muebles de sitio te brindará paz.