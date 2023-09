Horóscopo semanal del 11 al 17 de septiembre 2023

Los astros y sus predicciones son una excelente guía para la toma de decisiones en esta semana del 11 al 17 de Septiembre. Descubre lo que tienen preparado para ti.

Aries

En el ámbito laboral asumirás más responsabilidades, pero no se verán recompensadas con un aumento de sueldo. Necesitas tener paciencia en cuanto a tus planes de futuro, los resultados tardarán en llegar, pero lo importante es que lo harán. Evita en lo posible tontear en el trabajo, no te traerá nada bueno.

Tauro

Esta semana tendrás que afrontar más tareas de las que puedes manejar, lo que hará que te encuentres irritable. Debes tener cuidado para evitar que esto se traduzca en discusiones con tus seres queridos. En el aspecto amoroso trata de apoyarte en tu pareja.

Géminis

Una semana tranquila te espera en el trabajo, algo que ya echabas de menos. La falta de paciencia puede llevarte a cometer errores en temas que llevas en marcha ya durante mucho tiempo. Tu vida amorosa puede registrar cambios importantes, así que no te cierres a conocer personas nuevas.

Cáncer

La ansiedad que se deriva de tu trabajo podría instalarse en tu vida personal con desastrosas consecuencias. Intenta tranquilizarte hasta que las aguas vuelvan a su cauce porque tu salud puede terminar por verse afectada. Sé prudente en temas económicos.

Leo

Comienzas a destacar en tu entorno laboral, pero esto es un arma de doble filo. El reconocimiento de tus superiores puede dar lugar a envidias y zancadillas. No permitas que eso te decepcione. Es mejor que caigan las caretas y así sabrás con qué tipo de gente te relacionas. Busca alguna nueva actividad para refrescar tu círculo social.

Virgo

Aquello en lo que habías puesto tantas esperanzas tendrá al fin su resolución, pero no en el sentido que esperabas. No vuelvas a cometer el error de dar por hecho algo antes de que suceda. La decepción podría afectarte anímicamente e incluso provocarte problemas de salud. Come sano y haz ejercicio para prevenirlo.

Libra

Una cuestión familiar que viene de atrás se resolverá de forma inesperada, pero solo si eres capaz de aceptar el perdón. Recuerda que el rencor no aporta nada positivo a tu vida. Es hora de que empieces a trabajar en mejorar tu autoestima. Acudir al gimnasio será un buen primer paso que además impactará positivamente tu salud.

Escorpio

Tu estado de ánimo estará exultante, ya que sentirás que todas las piezas de tu vida encajan. Una vez que te centras en lo positivo, tu visión de los problemas laborales cambia. Aprovecha este subidón que experimentas para relacionarte con otras personas, esa energía que desbordas puede resultar muy atractiva.

Sagitario

Aunque creas que tus preocupaciones laborales no tienen solución, solo has de ser paciente. Los que resisten son los que terminan ganando la partida. Si por el contrario dejas que la negatividad se apodere de ti, perderás oportunidades e incluso alejarás a alguien que empieza a sentirse atraído a nivel sentimental.

Capricornio

Tu tendencia a exagerar la magnitud de los problemas no te deja disfrutar de lo que la vida te ofrece. Trabaja en cambiar eso. La cuestión económica que ahora te preocupa podría resolverse con la llegada de una nueva fuente de ingresos. No te duermas en los laureles en el tema amoroso o alguien se te podría adelantar.

Acuario

Nuevas oportunidades laborales se abren en el horizonte pero debes tener valor para asumir riesgos. Es básico que confíes en tus capacidades. Con la actitud adecuada es más que probable que despiertes el interés de otras personas en cuestiones personales. Elige bien.

Piscis

Las actividades físicas son fuente de placer para ti, pero te pasan factura a nivel muscular. Va siendo hora de que entiendas que necesitas un equilibrio entre lo que te gusta y lo que te conviene. Los excesos nunca son buenos, ni siquiera cuando se trata de cuidar tu salud. No te obsesiones con esa persona que ocupa tu mente. Probablemente no es tal y como la ves ahora mismo.