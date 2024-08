Empieza la segunda semana astral de este mes de agosto y por fin sabemos lo que los astros le deparan a todos los signos del horóscopo. ¿Estás preparada? Estás a nada de descubrir las energías que tendrás esta semana del 12 al 18 de agosto de 2024 en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo. ¡Sal ahora de dudas!

Arranca la nueva semana de agosto y ya sabemos lo que te van a deparar los astros en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo. ¡Qué emoción!



No esperes más y conoce la predicción astral para los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Busca tu signo y el de tus amigas o pareja a continuación:

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Querida Aries, esta segunda semana de agosto podría sorprenderte con nuevas oportunidades que llevabas tiempo esperando. Puede que el tiempo libre que has tenido en tus vacaciones te ayude a inspirarte y a sacar adelante proyectos personales y laborales en los que llevabas tiempo pensando. Si quieres tener éxito, trata de encontrar un equilibrio en tu vida y planifícate bien, porque conseguirás tus objetivos este verano.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Querida Tauro, esta semana podría marcar un punto de inflexión importante en tus relaciones personales y laborales. Es importante que te comuniques con tu entorno de forma clara, porque eso podría ayudarte a evitar malentendidos. En tema de dinero, podrías recibir una buena noticia, así que permanece atenta a lo que pueda pasar esta semana, los astros están contigo.

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Amiga Géminis, si estás buscando un cambio importante en tu trabajo, puede que esa semana por fin haya llegado. Los astros están de tu lado y parece que se avecinan cambios en tu entorno laboral, pero ya te adelantamos que podrás con todo lo que venga. ¡Eres capaz de todo! Aprovecha el tiempo libre del verano para aprender algo nuevo, merecerá la pena.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Querida amiga Cáncer, si llevas un tiempo sintiendo ansiedad o estrés, es el momento de que des un paso atrás para poder dar dos hacia adelante. ¡Te lo mereces! Aprovecha las vacaciones para pensar en ti, cuidarte y recargar las pilas. Es posible que tu entorno te reclame, pero recuerda que tú eres lo primero. No te descuides. Antes de dar una mala respuesta, reflexiona y ten paciencia, trata de ser comprensiva.

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Eres una persona carismática y todo el mundo lo sabe. Llevas dentro una gran líder y puedes con todo lo que te propongas. Sin embargo, a veces es bueno escuchar a los demás, para ver que tienen que decir, porque puede que te aporten un punto de vista nuevo. No te pierdas las fiestas y eventos a los que te van a invitar esta semana, porque puede que te vengan muy bien.

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana podría ser un poco asfixiante en el trabajo. Puede que lleves tiempo con un proyecto que requiere de toda la atención, por eso es importante que trates de ser organizada y planificada, para que puedas sacarlo adelante con éxito y lo antes posible. Aprovecha el verano para establecer rutinas saludables en tu vida, porque tu salud mental y física te lo agredecerán. Tú eres lo primero.

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Amiga libra, esta semana puede que distintas relaciones llamen a tu puerta. Algunas serán buenas y otras quizás no tanto, por lo que puedes aprovechar el tiempo libre de tus vacaciones de verano para resolver algún tema pendiente con tus seres queridos. Tranquila, todo el mundo pasa por esto alguna vez y después te sentirás mejor. En el trabajo, las cosas te irán bien, simplemente trabaja en equipo.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Amiga Escorpio, hace nada acabas de vivir tu día de la suerte y todo te está yendo genial este mes. Es normal que estés eufórica y llena de ganas. Aprovecha que estás on fire para explorar nuevas facetas que se te den bien, porque eres toda una caja de sorpresas y aún no lo sabes. Eso sí, no te pases controlando a los demás, deja que todo fluya.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si eres sagitario estás de enhorabuena porque se viene una semana muy productiva. Esta segunda semana del 12 al 18 de agosto de 2024 estará cargada de aprendizaje, por lo que es posible que te sientas con ganas de empezar un nuevo libre o aprender una nueva cultura. Aprovecha para hacer un viaje de verano o empezar un proyecto que llevas tiempo teniendo en mente, seguro que te sale increíble. Con tu buena actitud conseguirás lo que te propongas.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Tener metas a largo plazo es importante, pero recuerda que el camino se va haciendo poco a poco. Aprovecha para analizar tu vida y organizarte mejor, para empezar septiembre con buen pie. Recuerda que el trabajo se verá recompensado con el paso del tiempo, así que trata de encontrar un equilibrio entre vivir y disfrutar, y seguro que consigues lo que te propongas.

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Amiga Acuario, si te notas más inspirada de lo normal no te asustes, es que los astros están contigo. Te darán toda esa fuerza que llevas tiempo pidiendo a gritos para hacer un cambio importante en tu vida o entorno. Aprovecha esas energías positivas para hacer algo que te apasione. Seguro que termina mereciendo mucho la pena.

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Las chicas piscis esta semana se sentirán con mayor creatividad, con ganas de reflexionar y de sacar a relucir proyectos en llos que llevan tiempo pensando. Sigue tu intuición y seguro que acaba siendo una gran semana de verano, te lo mereces.