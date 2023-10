Horóscopo semanal del 2 al 8 de octubre 2023

La primera semana de octubre ha llegado, y los astros tienen preparados importantes detalles para cada signo zodiacal.

Aries. Recibirás un impulso en tu autoestima, que te permitirá afrontar cualquier cosa, especialmente lo relacionado con el amor.



Tauro. Esta semana es la oportunidad para hacer nuevos amigos y quién sabe qué otra cosa positiva podría surgir. Las personas que ya tienen pareja tendrán que empezar a expresar sus verdaderos sentimientos.



Géminis. En los próximos días se producirán muchos cambios y novedades en tu vida amorosa. Si sabes cómo llevarlos por el camino correcto, todo saldrá de la mejor forma.



Cáncer. Las relaciones amorosas con personas de este signo pueden complicarse en los próximos días. Los celos estarán muy presentes en la relación y esto podría arruinarla.



Leo. Entre tú y un amigo, parece que algo más está empezando a florecer. ¿Te atreves a darte cuenta de lo que sientes? ¡No tengas miedo!



Virgo. Estás ante cambios y decisiones importantes que tendrás que enfrentar. Será necesario que te arriesgues y animes a probar cosas nuevas.

Libra. Si el amor no llega a tu vida, puede ser porque tú misma sigues abriendo la puerta incorrecta. Relájate y no tengas miedo de compartir tus sentimientos con tus seres queridos.



Escorpio. Controla y toma el mando de tu vida. Que no se te escape la oportunidad de realizar nuevos planes, solo así tendrás la energía para afrontar lo que suceda. Apóyate en quienes te aman.



Sagitario. El fin de semana estará lleno de gente soltera. No pierdas la oportunidad de hacer nuevos planes, puede que conozcas a alguien muy especial si cambias de entorno.



Capricornio. Te hará muy feliz una sorpresa inesperada y te traerá buen humor para el resto de la semana. Compártelo con alguien especial y disfruta del momento.



Acuario. Los sueños aislados podrían no tener un significado en especial, pero si has soñado con esa persona más de tres veces, quizás deberías empezar a escuchar a tu subconsciente.



Piscis. Planifica nuevos viajes y toma decisiones espontáneas, pero mantén siempre los pies en la tierra. Huir no sirve de nada.