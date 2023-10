Horóscopo semanal del 23 al 29 de octubre

Descubre lo que los astros pueden hacer por ti para sacar todo el partido a esta semana en salud, dinero y amor.

ARIES: Esta es una buena semana para ti. Muchos de tus problemas pasados van a solucionarse por fin. En pareja vas a vivir momentos de paz y armonía, disfrútalos. En lo relativo al dinero, es necesario que tomes algunos riesgos para poder avanzar. Ten cuidado con esas molestias de pies y piernas para que no vayan a más.

TAURO: El eclipse de luna sobre tu constelación te dará nueva energía. Piensa en tu relación de pareja, si estás contento es el momento de renovar tus promesas. Tu situación económica por fin se va a calmar después de algunos líos. Vigila tu alimentación, es la base para mejorar tu salud.

GÉMINIS: Es una semana de cambios. En el amor, puede que empieces una nueva relación, ya sea amorosa, de amistad o con un familiar que hacía tiempo que no hablabas. En lo económico, prepárate para afrontar el fracaso de ese proyecto que habías empezado. Los esfuerzos que has hecho por cuidarte empiezan a notarse y tu salud está en un buen momento.

CÁNCER: Descubrirás una nueva forma de amar. A nivel económico puedes estar tranquila de que tu situación se mantenga estable por ahora. Debes poner más atención en lo relativo a tu cuerpo, parece que estás emperoando o que tienes alguna lesión.

LEO: Es tu momento para arriesgar, atrévete a decir lo que sientes. En el aspecto financiero deberías controlar un poco mejor tus gastos. Aunque no tienes problemas, es buen momento para vigilar y no llegar a una mala situación. Descansa para reencontrar tu rutina. Si no ralentizas el ritmo te faltarán fuerzas para acabar la semana.

VIRGO: Por fin se solucionarán esos problemas que vienes teniendo con tu pareja, tus amigos o tu familia. Esta semana habrá un gasto inesperado relacionado con la salud, no te limites, es importante mirar por ti misma. Tu salud es mejorable, no te descuides aunque creas encontrarte bien.

LIBRA: Esta semana es perfecta para encontrar al amor de tu vida. Ponte en serio con un plan de ahorro, has pasado momentos complicados y es mejor cumplir tus objetivos. Ten presente lo que comes y bebes porque los excesos te pueden pasar factura.

ESCORPIO: La entrada del Sol en tu constelación te dará momentos mágicos en el amor. Un gasto inesperado va a alterar tu economía familiar. No dudes en recapacitar y recalcular para que te salgan las cuentas. La energía del Sol se nota en tu cuerpo, estás llena de energía y debes aprovechar para moverte.

SAGITARIO: El amor se presenta con sorpresas agradables esta semana. Hay un gasto que esperabas desde hace tiempo y va a llegar justo ahora. Igual no es el mejor momento, pero tendrás que hacerle frente. El estrés va a terminar afectando gravemente tu salud si no te cuidas. Intenta la meditación.

CAPRICORNIO: Aprovecha para agradecer a todos los que están a tu alrededor. Hay que dedicar tiempo también a atender las amistades. Tienes un gran gasto esta semana, pero es por un viaje o vacaciones del futuro, así que pagarás de buena gana. Trata de descansar para terminar de recuperarte o volverás a reacaer.

ACUARIO: Esta semana las cosas van a solucionarse con tu pareja. Es importante estar abierto al perdón y el olvido. Tienes que estar orgullosa en lo relativo al dinero. Hay buenas expectativas de estabilidad y crecimiento a corto y medio plazo. Tu salud está regular aunque estás aprendiendo rápido como mantenerte bien. Sigue así, vas por buen camino.

PISCIS: Esta semana es buena para la comunicación. Abrirse a aquellos que amamos siempre es una buena idea. Las ganas de gastar se apoderarán de ti. Está bien darse un capricho de vez en cuando, pero no pierdas el control. Atención a los excesos del fin de semana porque te van a pasar factura y tu estómago se resentirá.