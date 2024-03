Horóscopo semanal del 25 al 31 de marzo de 2024

¡Hola chicas! ¿Preparadas para una semana llena de cambios y nuevas oportunidades?

La semana del 25 al 31 de marzo viene cargada de movimiento astral, con un eclipse lunar en Libra que marca un antes y un después. Prepárense para cerrar ciclos, abrir nuevas puertas y dejar que el universo las guíe hacia un futuro radiante.



Aries (21 de marzo - 19 de abril): ¿Sientes que el universo está preparando una serie de cambios en tu vida, querida Aries? ¡No te equivoques! Esta semana, podrías encontrarte con nuevas personas y oportunidades que te llevarán a explorar senderos desconocidos. Pero no te preocupes por tener que tomar decisiones rápidas; en lugar de eso, permite que las cosas fluyan y se alineen por sí solas. Este es un momento para descansar, reflexionar y fortalecer tu autoestima. Escucha a tu corazón y deja atrás los pensamientos que solo te atan.



Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Aunque al principio de la semana puedas sentirte un poco incómoda con ciertas circunstancias, no te desanimes. Los astros te brindan un periodo de crecimiento y expansión. Puede que surjan personas del pasado o situaciones que creías olvidadas, pero todo tiene un propósito. Mantén la calma y sigue adelante con confianza. Este es un momento para explorar, viajar y abrir tu mente a nuevas experiencias. ¿Y qué mejor manera de culminar la semana que con una cita llena de pasión y sensualidad el viernes?



Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Esta semana, el eclipse está sacudiendo tu mundo de una manera espectacular al ubicarse en el corazón mismo de tu signo, Aries. ¡Prepárate para una montaña rusa de energía! Tu forma de hablar, de actuar e incluso de pensar puede estar más audaz de lo habitual. Sin embargo, ten cuidado con la impulsividad y la negatividad; ser valiente no implica dejar un rastro de caos a tu paso.

¿Necesitas liberar esa energía sobrante? ¡Prueba actividades como talleres de canto o incluso de gritar! El deporte y la actividad física serán tus mejores aliados esta semana, pero recuerda, cuida tus palabras y evita caer en un vocabulario demasiado brusco. Es normal sentir ganas de tirarlo todo por la ventana, pero a veces, la mejor opción es simplemente dejar que las cosas sigan su curso sin intervenir demasiado.



Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Este eclipse de Luna Llena te está impactando con fuerza, Cáncer. Prepárate para una montaña rusa emocional, multiplicada por el poder del eclipse. Las personas y relaciones que aparezcan en tu vida esta semana podrían ser más importantes de lo que imaginas. Desde parejas hasta simples encuentros, todos tienen algo que enseñarte o revelarte sobre ti misma.

El martes, la Luna hará una conjunción con el Nodo Sur, trayendo a la superficie antiguas relaciones y emociones enterradas. Puede que te sientas incómoda al enfrentarte a situaciones del pasado, pero recuerda que este es un paso necesario en tu evolución. A medida que avance la semana, te enfrentarás a decisiones importantes que requerirán valentía y determinación. Confía en ti misma y en tus instintos; sabes lo que es mejor para ti.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): El eclipse está poniendo a prueba tu fuerza interior al

colocar al Sol, tu regente, en el centro de este evento astral. Prepárate para una semana llena de cambios emocionales y estructurales. Aunque te sentirás creativa y llena de energía, es importante que evites tomar decisiones importantes durante esta temporada de eclipses.

¿La clave para sobrellevar esta semana? ¡Relájate! Dedica tiempo a desconectar del mundo y a disfrutar de tus actividades creativas favoritas. Juega, diviértete y fluye con el momento; es la mejor manera de evitar el estrés y la ansiedad. A medida que avance la semana, te acercarás a nuevos comienzos y proyectos alineados con tu verdadera esencia. ¡Prepárate para un viaje emocionante!



Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Esta semana trae consigo cambios y movimientos bruscos en tu vida. Es hora de enfrentarte a ese gran cambio por el que has estado trabajando tanto tiempo. Sin embargo, es importante que no te dejes llevar por la intensidad de la situación; toma las cosas con calma y descansa cuando sea necesario.

Es posible que te enfrentes a emociones del pasado que resurgen, pero recuerda que esto es parte del proceso de crecimiento y evolución. Mantén la calma ante posibles conflictos y evita entrar en discusiones innecesarias. Fluye con la situación y permítete vivir la vida que realmente deseas. Esta semana puede ser intensa, pero con determinación y paz interior, podrás superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. ¡Ánimo, Virgo!



Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): La semana comienza con una intensidad palpable, Libra. La Luna Llena con eclipse en tu signo, en conjunción con el Nodo Sur, promete ser un momento de profundos cambios y reflexión. El pasado resurge para recordarte lo que has superado y lo que ya no sirve en tu vida. Es hora de dejar atrás trabajos, relaciones o apegos que ya no te nutren.

Aunque puedas sentirte incómoda con la situación, busca actividades que te traigan alegría y equilibrio. Deja que las circunstancias fluyan y aprovecha este impulso para crecer y expandirte. A partir del jueves, busca momentos de diversión y descanso para recargar energías y renovarte. Confía en que las cosas se resolverán a su debido tiempo.



Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Esta semana se presenta como un viaje emocional intenso para ti. Con el eclipse lunar del lunes, es probable que te sientas especialmente sensible y receptiva a las energías que te rodean. Es importante que te permitas fluir con las emociones y aceptar los cambios que se presenten en tu vida. Evita los enfrentamientos y busca la armonía en tus relaciones. A medida que avance la semana, sentirás un aumento en tu intensidad emocional, lo que te brindará la oportunidad de establecer límites saludables y vivir el momento presente con plenitud.



Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Esta semana trae consigo una energía favorable para consolidar relaciones importantes en tu vida. Aprovecha este momento para fortalecer lazos afectivos y profundizar en tus conexiones personales. Aunque puedan surgir situaciones del pasado que te generen conflicto, mantén la calma y confía en tu capacidad para superar cualquier desafío. Recuerda que estás en un proceso de transformación interna que te llevará a un nuevo nivel de realización personal.



Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Esta semana te invita a enfrentarte a tus inseguridades y a encontrar la motivación necesaria para avanzar en tu camino. Con el eclipse lunar en el signo de Libra, es posible que te enfrentes a desafíos en tus relaciones personales, pero también te brinda la oportunidad de fortalecer lazos basados en el respeto y la confianza mutua. Aprovecha el jueves para disfrutar de momentos íntimos y románticos con tu pareja, y no temas socializar durante el fin de semana, incluso si no te apetece mucho. El contacto con los demás te ayudará a recargar energías y abrirte a nuevas experiencias.



Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Esta semana estará marcada por la influencia de Plutón en el eclipse, lo que sugiere un momento de profunda transformación para ti. Reconoce tus talentos y habilidades únicas, y encuentra tu lugar en el mundo, ya sea en un grupo social o una comunidad. Mantén bajo control tu impulsividad verbal y busca actividades creativas y artísticas para disfrutar durante el fin de semana. Este es un momento para explorar nuevas conexiones mentales y expandir tu visión del mundo.



Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Este eclipse te brindará luz y serenidad interior, Piscis. Aunque puedas sentir que todo se desmorona, permite que el universo actúe y fluye con las sensaciones incómodas. Estás aprendiendo a establecer límites y a construir relaciones maduras y auténticas. A partir del jueves, sentirás un aumento en tu creatividad y vitalidad. Trabaja con intensidad hacia tus sueños mientras mantienes un sentido amplio de la realidad. El viernes será un día favorable para las emociones y el fin de semana te vendrá bien socializar y divertirte, a pesar de la posible necesidad de aislamiento.