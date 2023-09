Horóscopo semanal del 25 de setiembre al 1 de octubre 2023

Descubre las predicciones astrales de tu signo para la semana que se inicia.

Los astros nos presentan una semana con altibajos para algunos signos astrales, mientras que otros experimentarán la alegría de comprobar como las energías cósmicas juegan a su favor. Descubre quienes son los más favorecidos por la carta astral esta semana.

Aries

Cualquier pareja tiene cosas en las que funcionan y otras en las que no. Es hora de solucionar éstas para reforzar vuestro vínculo. Juntos sois un gran equipo, y si confías en tus capacidades, y tomas iniciativas arriesgadas, siempre tendrás su apoyo. Tu salud no es un tema que plantee problemas por ahora. Disfruta.

Tauro

Nadie está preparado para recibir ciertas noticias y tú no eres la excepción. Pero no queda otra que seguir adelante. Tu vida puede registrar cambios drásticos así que asegúrate de que financieramente dispones de los recursos para ello. Aplaca la ansiedad durmiendo si no puedes controlar los pensamientos que te asaltan.

Géminis

Ganar no lo es todo si supone alejar a los que quieres. Guarda tu orgullo. La cuestión económica que has ido dejando de lado se volverá insostenible si no tomas el rumbo de tus finanzas. Así que haz una reestructuración de gastos y dejarás de experimentar ese estrés que te está amargando la vida.

Cáncer

Durante mucho tiempo has esperado tu oportunidad de devolver el golpe y esta semana se presenta la ocasión. Pero en contra de lo que crees, solo te perjudicarás si lo haces. Céntrate en disfrutar de tu buena situación económica y date algún capricho. Puedes sufrir problemas respiratorios esta semana como consecuencia de un catarro.

Leo

Deja de interpretar tu relación como un juego de poder. Si no te entregas por completo, nunca vas a construir algo que merezca la pena. En cuanto al dinero, va siendo hora de que pongas freno a determinados gastos innecesarios. Lo mismo aplica en lo que se refiere a tu salud, no vas a tener una vida muy larga si continúas excediéndote con tanta frecuencia.

Virgo

No des por supuesto que la persona que tienes al lado sabe cuanto te importa. Tienes que demostrarlo. En el trabajo las cosas pueden complicarse si no tomas medidas para solucionar los problemas que se plantean en este momento. Busca vivir emociones fuertes que te recuerden lo bonito que es vivir, tu salud mental lo necesita.

Libra

La reaparición en tu vida de alguien que te dañó te causará inquietud. Procura entender su postura y perdonar, es lo mejor para ti. Recordarás muchas otras equivocaciones del pasado pero necesitas aprender de la experiencia y dejar de lado la parte emocional. Tu salud se verá afectada si no focalizas tu energía de forma positiva.

Escorpio

Tu atractivo resulta irresistible, así que no temas tomar la iniciativa con quien te atrae. En el ámbito laboral necesitas actuar con inteligencia, si sabes tocar las teclas adecuadas puedes experimentar un importante ascenso. Sin embargo no te obsesiones con el trabajo, tu salud es la prioridad, y debes desconectar para no quemarte.

Sagitario

El orgullo te está privando de estar cerca de personas muy importantes. Agacha la cabeza y asume tus errores. Lo que ocurrió en el pasado no va a cambiar y sigue afectando a tu presente, incluso a nivel económico. En lugar de estresarte por ello, ponle solución. Te quitarás un peso de encima.

Capricornio

No hay sensación más increíble que saber que tus sentimientos son correspondidos y esta semana lo experimentarás. Prepárate para grandes momentos a nivel amoroso. En el futuro necesitarás asumir responsabilidades más importantes, es aconsejable por tanto que empieces a formarte cuanto antes. Utiliza toda esa energía que emanas para impresionar.

Acuario

Debes ser prudente, ya que confías en personas que pueden fallarte. Tampoco des por cierto todo lo que te digan, hay gente que aparenta ser lo que no es. Lo importante es que no te dejes llevar por el pesimismo y mantengas una actitud positiva. Eso será lo que atraiga a personas y proyectos que realmente merecen la pena.

Piscis

Creer que tus deseos siempre se harán realidad es ingenuo por tu parte. Necesitas algo más que deseos para conseguirlo. En lo que se refiere a tu futuro profesional toca tomar decisiones delicadas. Es normal que sientas cierta inquietud mental, pero te sentirás mejor haciendo algo de deporte.