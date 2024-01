Horóscopo semanal del 29 de enero al 4 de febrero de 2024

Bienvenida a una nueva semana, llena de energías astrales que nos guiarán en la dirección de nuestros objetivos y relaciones personales.

Este periodo, marcado por la transición de la Luna Llena a la fase Gibosa Menguante, nos invita a interiorizar lo aprendido en el ciclo anterior.

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Inicias la semana con cierta tensión evolutiva. Puede sentirse como si la vida te empujara en una dirección mientras tu mente divaga hacia otros caminos. Acepta estas dificultades como parte de tu crecimiento personal, pues abren puertas a nuevas oportunidades. Es posible que te enfrentes a dudas internas intensas, generando agitación mental.

A medida que la semana avanza, la tensión disminuirá. Ten precaución con tu expresión, ya que puede resultar brusca, tanto para los demás como para ti misma. La importancia del lenguaje se destaca en todos los aspectos de tu vida.

El lunes 29, encuentra apoyo en lo emocional y la intuición. Sorpresas positivas pueden surgir durante la semana, así que mantén la mente abierta y conecta con tu intuición para tomar decisiones más alineadas con tus deseos.



Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Comienzas la semana con energía favorable, especialmente en el ámbito emocional y de autoestima. El lunes 29, dedica tiempo a cuidar tus hobbies y placeres, incluso si es un lunes. El martes y miércoles, esta energía se mantiene, aunque se diluye con el paso de los días. ¡Aprovecha!

A lo largo de la semana, podrían surgir sorpresas que requieran tu capacidad de análisis y decisión inmediata. Enfrenta estas situaciones con razón, pero también con la valentía de perseguir lo que deseas. El viernes 2, cuidado con las emociones intensas; evita exageraciones y apegos excesivos.



Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Esta semana podrías experimentar cierta tensión mental, quizás relacionada con la autoestima o la sensación de falta de determinación. Tal vez sientas la inclinación a dudar de tus habilidades. Aprovecha la energía emocional a tu disposición y busca apoyo en tus seres queridos.

Los momentos de inspiración y consciencia que vivirás serán propicios para una transformación significativa. Expresa esas ideas espontáneas de manera liberadora, aunque cuidado con la impulsividad verbal. Canaliza esa energía de manera positiva antes de dejar escapar palabras de las que puedas arrepentirte.



Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Tu semana comienza de manera serena y favorable si sabes utilizar tus recursos. El lunes 29 es perfecto para emprender acciones y atreverte a hacer aquello que has estado postergando. Aprovecha para expresar de forma directa y asertiva tus necesidades.

El miércoles 31, la Luna en conjunción con el Nodo Sur facilita la expresión de tus necesidades vinculares y sociales. Es el momento de poner en marcha tus habilidades para construir la vida social y personal que deseas. Aunque puedas sentir cierta resistencia a mirar hacia adelante, sé valiente y enfrenta el futuro con determinación.

El viernes 2 y todo el fin de semana serán propicios para vivir momentos apasionados en pareja. Acepta las situaciones inesperadas el sábado y comunica tus deseos el domingo.



Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Esta semana tu orgullo podría resentirse al enfrentarte a una figura de poder que parece opacar tu brillo. En este momento acuariano, es crucial aprender a colaborar con el colectivo. No dejes que esta situación apague tu luz; más bien, aprende de lo que los demás pueden aportarte.

El miércoles 31 es propicio para conectar emocionalmente con la familia y explorar tu árbol genealógico. Profundizar en temas familiares y ancestrales te permitirá descubrir cualidades presentes que fortalecen tu conexión con tu esencia. También es un día favorable para relaciones y asociaciones.

El viernes 2 y durante el fin de semana podrías sentir la necesidad de incorporar hábitos saludables en tu vida. Aunque te resulte desafiante, disfruta del proceso de adaptación.





Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana se inicia con la Luna en tu signo, protagonizando el Gran Trígono de Tierra. Este aspecto favorecerá las acciones emocionales que requieran análisis y acción. Prepárate para emprender proyectos importantes en temas del corazón y familiares, añadiendo un toque revolucionario y sorprendente que podría llenar de alegría tus días.

A lo largo de la semana, tu comunicación estará muy activa, pero cuidado con las respuestas impulsivas. Aprovecha esta combinación para poner en marcha ideas brillantes con determinación y originalidad.

El viernes 2, es propicio para conectar con tu intuición a través de los sueños. Presta atención al lenguaje simbólico. El domingo 4, se presenta como un día favorable para lo social, ideal para salir con amigos o incluso organizar una reunión en compañía de seres queridos. Es el momento de introducir pequeños cambios en tu vida que te hagan brillar y salir de tu zona de confort.



Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

La semana comienza con un potencial significativo de crecimiento en tus vínculos. Puede ser una excelente oportunidad para conocer a alguien interesante si estás soltera, o para vivir una relación que potencie tu feminidad. Estas relaciones serán estables, con proyecciones a futuro.

Aunque las relaciones están en el centro de tu vida, podrías sentir cierta tensión con algún hermano o amistad cercana. La comunicación práctica y madura será esencial en estos días.

El martes 30, se vislumbra como un día afortunado para temas vinculares, con proyecciones significativas y crecimiento personal a través de una pareja o de tus hobbies. A pesar de la tensión en tu propósito de vida durante el fin de semana, no dejes que la sensación de subvaloración te detenga. Sigue mirando hacia adelante.



Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Puedes sentir el cambio de energía que se avecina. Estamos en una transición hacia el mundo de las ideas, y esta semana podrías experimentar esa sensación de estar entre dos mundos. El jueves 1 de febrero destaca como un día afortunado con sorpresas inesperadas. Es momento de soltar patrones y apegos que ya no te sirven, permitiendo que nuevas energías fluyan.

Los días 2 y 3 de febrero, con la Luna en tu signo, facilitarán la materialización de lo inconsciente y la liberación de traumas del pasado. Conecta con el mundo de los sueños y la magia del amor; la fusión con el otro será total. El sábado, tu energía especial activará temas emocionales.

El domingo 4, con Plutón, tu regente, junto al planeta de las ideas, podrías encontrar facilidad en asuntos comerciales e intelectuales. Es un buen momento para soltar ideas obsoletas y pensamientos repetitivos.



Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

La semana arranca con cierta tensión en relación con figuras de poder. Puede surgir rivalidad en el ámbito laboral o personal, haciéndote sentir amenazada. Potencia tus dones y talentos, no permitas que nadie opaque tu brillo y tu necesidad de expansión.

El lunes 29 promete ser afortunado, con sorpresas agradables que iluminarán tu día. Además, se facilitarán tus relaciones personales desde el lunes hasta casi el final de la semana. Si deseas concertar una cita o acercarte a alguien especial, actúa pronto, ya que este aspecto perderá fuerza con el tiempo.

El fin de semana se presenta propicio para organizar proyectos, iniciar relaciones y dar forma a las existentes. Un momento ideal para equilibrar la razón y la alegría de vivir. Este aspecto favorable persistirá varios días, aunque lo sentirás especialmente en el fin de semana.



Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Aún disfrutas de la energía activadora de tu signo esta semana. Tu capacidad de trabajo, dedicación y esfuerzo se encuentran en su punto álgido. Con Marte y Mercurio en conjunción en tu signo, podrás activar tus recursos intelectuales y emprender nuevos proyectos.

Tus necesidades prácticas y terrenales encuentran satisfacción en un entorno laboral estable. Toda la semana, especialmente el lunes y martes, son propicios para asuntos financieros y relaciones. Es el momento de establecer acuerdos sólidos con pareja y socios, sin descuidar el amor y la empatía, ya que Saturno, tu regente, sigue en Piscis dando forma a tu lado emocional.

El viernes 2 es favorable para lo emocional. Aprovecha el día para vivir intensamente, ya sea a través de relaciones amorosas o familiares. Organiza una cita romántica o una comida familiar para disfrutar con tus seres queridos.



Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Esta semana se presenta propicia para perseguir tus objetivos con determinación y frescura en las ideas. Estarás ágil mentalmente, con facilidad de palabra y habilidad social. Te moverás con destreza en grupos, en tu comunidad y en las redes sociales, lo que puede generarte recursos económicos y materiales.

El martes 30 estarás especialmente activa y decidida, dispuesta a conquistar el mundo por tus ideales y creencias. Controla tus ansias de libertad y rebeldía, utilizando tu capacidad de análisis. Con el Sol en Acuario, tu brillantez intelectual se potencia al máximo.

Si sientes cierta apatía por acercarse tu cumpleaños, recuerda que estás asimilando transformaciones importantes. Tu capacidad intelectual se verá favorecida, especialmente al inicio de la semana, ideal para exámenes y estudios. El día 3, podrías enfrentar algún tema emocional; no dejes que la intensidad te abrume.



Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Inicias la semana con energía favorable para relaciones y finanzas. Aprovecha esta energía en los primeros días para consolidar relaciones maduras y prácticas. La estabilidad y durabilidad serán clave, sobre todo el lunes, martes y miércoles.

El jueves 1 puede traer cierta incomodidad emocional en algún vínculo, ya sea familiar o de pareja. Es momento de integrar profundamente la energía de madurez y responsabilidad que has estado trabajando. A veces, los sueños parecen desvanecerse, pero mantén la confianza en el proceso y el camino elegido. La organización y coherencia serán tus aliados.

En cambio, el viernes 2 es propicio para lo emocional. La Luna en Escorpio en trígono con Saturno en Piscis te invita a mantener la pasión en tus relaciones, sin perder de vista la realidad más madura y práctica.