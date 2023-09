Horóscopo semanal del 4 al 10 de septiembre 2023

Te contamos lo que te deparan los astros en la semana que comienza. No dejes que las situaciones te pillen por sorpresa y prepárate para lo que te espera.

Aries

La determinación en tu trabajo rendirá finalmente su fruto. En el amor podrás tener una cita especial que se convierta en el inicio de algo serio, pero tendrás que tratar de no mostrar demasiado interés para que todo funcione. El cansancio físico puede pasarte factura así que asegúrate de dormir lo suficiente o tu energía estará por los suelos.

Tauro

Las oportunidades financieras que se te presentan esta semana pueden marcar un antes y un después en tu vida. Presta mucha atención a propuestas de negocios que puedan plantearte. En el terreno amoroso las cosas no van tan bien, pero es algo pasajero. Cuidado con las migrañas.

Géminis

Necesitas conversaciones sinceras con tu pareja. La falta de comunicación puede llevar a malentendidos. En el trabajo tus jefes valorarán tu aportación creativa, pero eso puede despertar algunas envidias. Ten cuidado con lo que comes porque tu estómago pasa por un momento delicado.

Cáncer

Tu bienestar emocional no tiene precio así que aléjate de todas aquellas personas que ponen en peligro tu equilibrio. Busca tiempo para compartir en pareja, las conexiones románticas se apagan si no las trabajas. En cuanto a tu salud, es importante que te quites presión porque mentalmente puede pasarte factura.

Leo

En el trabajo trata de aportar ideas creativas. En el amor, sin embargo, lo tienes mucho más sencillo. Si sabes lo que le gusta, dáselo. La actividad física y la alimentación equilibrada te mantendrán con la energía elevada, algo que necesitas para afrontar una semana de mucha actividad y exigencia.

Virgo

Tu hogar y tu familia deben centrar toda tu atención esta semana. Crear un ambiente acogedor en el que todos se sientan a gusto es tu responsabilidad. Haz el esfuerzo de ponerte en la piel de tu pareja y comprenderás mejor sus necesidades. La cuestión económica es secundaria ahora mismo.

Libra

Tus habilidades negociadoras pueden abrirte la puerta a una magnífica oportunidad laboral. En el terreno sentimental no estaría de más que aprendieras a abrirte más. Tu salud no registrará novedades esta semana.

Escorpio

Tus finanzas se verán beneficiadas por una buena noticia. El plan de vida que trazaste se va cumpliendo metódicamente y esto es algo de lo que debes felicitarte. El amor, sin embargo, es algo que no puedes controlar, y es ahí donde debes aprender a soltar y no obsesionarte tanto. Relájate un poco.

Sagitario

Es posible que tu carrera profesional cobre impulso gracias a que tu valía profesional por fin se verá reconocida. Pero no dejes que el trabajo ocupe todo tu tiempo, tu pareja demanda momentos especiales a tu lado y no puedes negárselos. Si no estás haciendo deporte, empieza ya. Tu cuerpo se oxidará si no le das movimiento.

Capricornio

Trabaja en tu crecimiento personal y en el aprendizaje de nuevas habilidades que te sirvan en el ámbito laboral. Busca acercarte más a tu pareja facilitando una comunicación honesta y sincera. No dejes que el estrés te afecte y trata de relajarte.

Acuario

Conocerás a alguien que comparte tus valores. Busca la mejor forma de canalizar esta relación. En el trabajo, es importante que mantengas una actitud colaborativa. Dedica tiempo al descanso o tu salud podría resentirse.

Piscis

Dedica tiempo para ti pero sin dejar de lado tu relación de pareja. No se trata tanto de estar juntos físicamente, sino de mantener viva la conexión, y eso exige creatividad. En el trabajo es importante evitar malentendidos. Un masaje te vendrá bien para calmar los dolores musculares.