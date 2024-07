Horóscopo semanal del 8 al 14 de julio de 2024

Empieza una nueva semana astral y seguro que ya tienes ganas de conocer todo lo que te deparan los astros para la segunda semana de julio, en el amor, en el dinero, en la salud y en el trabajo. Busca tu signo y el de tus seres queridos.

La nueva semana del horóscopo va del 8 al 14 de julio. Para esta semana se avecinan cambios en muchos signos y seguro que no te esperas muchas de las cosas que podrían llegar a pasarte para esta semana. Descubre si los astros están contigo y presta atención a sus señales.



A continuación te mostramos las predicciones del horóscopo para toddos los signos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Busca el tuyo y no dudes tampoco en echar un vistazo al signo de tu pareja o mejor amiga, ¡quien sabe lo que le depara la semana!

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Querida Aries, es el momento de bajar un poco el ritmo de tu vida. Relájate, pasea por la playa y trabaja tus relaciones personales, disfrutando al máximo de quienes te importan. Se viene una semana en la que necesitarás descansar y recargar las pilas, para reiniciar tu mente y tus emociones. Aunque tendrás buena salud, no descuides ni el deporte ni tu salud mental y emocional. En el amor también estarás muy activa y quien sabe si a finales de semana surge un nuevo amor. Todo puede pasar.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Se viene una semana muy buena para las chicas Tauro, porque Marte está de tu parte y te va a ayudar a conseguir todo lo que quierás, serás la reina de la fiesta. Así que no tires en ningún momento la toalla, porque si eres perseverante vas a conseguir todo lo que te propongas. Eso sí, esta semana puede que te surja algún plan con el que no esperabas, con sobresaltos y emociones, incluso puede que retomes una vieja amistad con la que ya no contabas. ¡La emoción está asegurada!

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Con la entrada de Marte en tu signo y la segunda luna llena de Capricornio, te verás con más poder que nunca. Esta semana, la intuición juega a tu favor y te vendrán buenos momentos. Además, estarás más creativa de lo normal, por lo que puedes aprovechar para hacer cosas. También estarás más comunicativa, así que haz caso a tu corazón, porque podrías incluso llegar a conocer a alguien especial muy pronto. No te cierres puertas y déjate llevar.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Querida cáncer, esta semana podría marcar un antes y un después en tu vida. Disfrutarás muchísimo de las relaciones personas con tus amigos, tu familia y tu pareja. Incluso es un muy buen momento para empezar cosas nuevas. Los astros están de tu parte y puedes adoptar nuevas rutinas en tu vida, así que aprovecha para hacer cosas que llevas tiempo posponiendo. La disciplina se verá recompensada. En el amor, se viene un equilibrio.

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

El día 12 entra Venus en tu signo y te trae enegías renovadas. Es una semana en la que te sentirás genial a la hora de comunicarte con los demás y socializar, por lo que puede que hagas nuevos amigos. Es una semana en la que puedes aprovechar para salir y pasarlo bien, porque los astros están de tu parte y valdrá la pena. Además, estarás irresistible en el amor. Tu intuición jugará a tu favor y puede que surja un gran romance o relación durante esta semana, así que no te cierres puertas y manten la mente abierta.

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana del 8 al 14 de julio se viene movidita para las chicas virgo. La Luna Nueva del día 6 de Cáncer te ayudará a gestionar mejor las emociones, por lo que puedes aprovechar para empezar nuevas rutinas, incluso animarte a probar la meditación. Esta semana estarás especialmente creativa y con muchas ganas de hacer cosas, así que aprovecha para salir y hacer cosas que te apetezcan, porque los astros te lo recompensarán. ¡Se viene una buena semana, aprovecha!

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Querida libra, se acerca la semana de la seducción. Esta semana tendrás el guapo subido y pisarás fuerte para conseguir todo lo que te propongas en el amor y en tus relaciones íntomas. Te verás más guapa y sensual que nunca, así que aprovecha y experimenta su miedos ni tapujos. En cuanto a trabajo y finanzas, se avecinan también cambios, trabaja duro y verás que ese esfuerzo se ve recompensado.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Con la llegada de Venus a Leo el día 12, se avecinan cambios importantes para este signo. Pero tranquila amiga, porque son cambios para bien. Van a pasarte cosas que te harán crecer como persona, así que fluye y déjate llevar. Guíate por tu intuición y enfréntate a tus miedos. En temas de trabajo y finanzas pasarán cosas buenas a partir del día 11, así que atenta. En cuanto al amor, también se vienen cositas para esta semana. Déjate llevar y no cierres puertas a la relaciones que surjan.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

La entrada de Venus en Leo el día 12 será estimulante para las chicas Sagitario. Es una semana positiva, en la que sentirás conexiones profundas con otras personas y contigo misma, lo que te puede ayudar a crecer hasta límites insospechados y que no conocías. No descuides la salud y cuida especialmente tus huesos y articulaciones. Aprovecha la semana para cuidar de ti.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Las chicas Capricornio tendrán una semana productiva, dispuesta a recoger los frutos sembrados. Se viene una buena semana en cuanto a relaciones personales y en el trabajo, siempre y cuando no te confíes. La clave está en mantener un buen equilibrio. En tema de trabajo, se viene algo bueno, así que no lo dejes escapar.

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Querida Acuario, se viene una semana muy favorable para tu signo. Aunque te puede surgir alguna que otra situación inesperada, sabrás resolverla. Te recomendamos evitar los conflictos verbales y disfrutar de unas vacaciones para relajarte y volver con las pilas cargadas. Esta sin duda será tu semana, así que aprovecha para hacer cosas.

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Querida Piscis, no haga caso a las opiniones o deseos de los demás. Es una semana en la que te sentirás con más fuera que nunca, segura de ti misma y con gran capacidad de seducción. Aprovecha la semana para sacar adelante proyectos, tener citas románticas o hablar de algo que tienes pendiente y que llevas tiempo poponiendo. También se viene un buen mes en el trabajo y te verás con ganas de conectar con otras personas, pero deja que fluya.