Horóscopo semanal del 9 al 15 de octubre

Las predicciones astrológicas de la siguiente semana están aquí, puedes consultar tu signo zodiacal para obtener orientación en diferentes aspectos de tu vida.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Aries



Es un periodo de cambio y crecimiento, momentos para entender mejor tu espiritualidad y desarrollar de mejor forma tu percepción extrasensorial. Es una oportunidad para encontrar un mayor significado y conexión con tu propia vida, y contribuir a tu crecimiento personal. Debes de ser prudente con tus finanzas y evitar tomar riesgos innecesarios, ten cuidado de las oportunidades que parecen demasiado buenas.



Tauro



Problemas que quedaron en pausa podrían resurgir y es importante enfrentarlos responsablemente. El ambiente de trabajo se podría volver complicado y tener la sensación de concitaciones en contra. Debes de mantener la calma y profesionalidad sin caer en provocaciones ni conflictos sin necesidad, solo céntrate en lo que sabes hacer y demuestra lo valioso que eres.



Géminis



Tendrás una semana para aliviar cuestiones sentimentales, gracias a la influencia astral que parece prometer diversión y dicha amorosa. Si tienes conflictos de pareja, es una gran oportunidad para resolverlos y encontrar la armonía por medio de la reconciliación. Si consideras la posibilidad de hacer un cambio importante en el amor, debes de reflexionar con profundidad.



Cáncer



Es un momento en que posiblemente muchas cosas pasen a la vez, y podrían ser en su mayoría positivas. Puedes sentirte más fuerte de lo normal, y debes de procurar tu bienestar físico y emocional. Mantén hábitos saludables, debes de evitar el estrés en la medida de lo posible, la relajación y tranquilidad mantendrán tus niveles de energía óptimos. Es posible que tengas complicaciones en tu vida laboral y lo debes de tomar con calma.



Leo



Los astros están alineados para grandes momentos en las relaciones personales y el amor, que se va a reflejar en tu vida sentimental y social, serás el centro de atención y recibirás afecto de tus seres queridos y amigos, inclusive las personas que no conoces bien o aquellas con las que no tienes contacto por mucho tiempo se podrían acercar a ti.



Virgo



Es una semana para poner atención a tu energía, que es tu sostén de estado de ánimo y salud. Este periodo te trae mucho trabajo y prosperidad, y posiblemente no veas beneficios económicos rápidamente, pero ten paciencia, pues tus conflictos financieros tendrán una resolución en el momento adecuado y verás como tu esfuerzo finalmente dará sus frutos.



Libra



No es necesario preocuparse por cuestiones financieras, tendrás de esta forma más liberad para enfocarte en aspectos importantes de tu vida. Las personas con pareja podrían seguir con altibajos, pero esta variedad de emociones podría incluso hacerte sentir cómodo aunque ya lleves un tiempo lidiando con esta situación.



Escorpio



Posiblemente estás pasado por pequeños y constantes cambios en tu vida, y a medida que das pasos hacia adelante, logras cada vez más la felicidad y prosperidad que anhelas. Lo que importa es el cambio ascendente que estás experimentando, que también te ayudara a tener estabilidad emocional y con esto lograrás un mayor éxito, llegando a tener paz mental.



Sagitario



Los cambios es los aspectos de tu vida que estás experimentando podrían iniciar en tu interior, antes de manifestarlos en el exterior. Te estás abriendo un camino a nuevos horizontes y ves las cosas con diferentes perspectivas. Es posible que no notes ahora estos cambios en tu vida cotidiana, pero debes de ser paciente. Estos cambios importantes de tu percepción de las cosas te ayudarán a acertar en las decisiones que tomas.



Capricornio



Las últimas semanas se han caracterizado por un aumento significativo en tu vida profesional, logrando destacar con tu esfuerzo y creatividad, cosechando éxitos. El lograr ser exitoso en tu campo te motivará a dar lo mejor para seguir adelante. Tu deseo de progreso es muy poderoso y esto te llevará a trabajar arduamente para continuar con el prestigio laboral que te has ganado.



Acuario



Es una semana de grandes momentos en tu trabajo y en tu salud, todo funcionará sin que hagas un mayor esfuerzo, por lo que te puedes dar el lujo de relajarte, tomar las cosas con calma y dejar que fluyan naturalmente en tu vida. Tu futuro se ve brillante en el ámbito laboral, y esta prosperidad te prepara para un ciclo de éxito. Posiblemente sientas esta energía y empieces a planear un mejor estilo de vida en el futuro.



Piscis



La actividad social se intensifica esta semana, tu círculo de amistades irá en aumento y podrás involucrarte en diversas actividades sociales, como salidas habituales con amigos para tomar algo, participaciones en salidas grupales, o incluso actividades fuera de lo común como ciclismo, marcha nórdica o patinaje, que aunque sean nuevas para ti, tendrás la curiosidad de conocerlas mejor y probarlas. Es una oportunidad de explorar alternativas para divertirte.