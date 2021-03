Si la astrología te permite saber con qué astros desarrollarás afinidades, también puede guiarte para encontrar la mejor química sexual. Entonces, ¿qué combinaciones le permiten experimentar las emociones más voluptuosas en ocasiones? ¡Descúbrelo ahora!

Como habrás visto, existen compatibilidades amorosas o de amistad entre algunos signos del zodiaco, pero no seulement ! En astrología, ciertas combinaciones favorables pueden influir en tus preferencias sexuales, por lo que te darás cuenta rápidamente de si puedes desarrollar una verdadera conexión íntima. De este modo, descubrirá rápidamente qué signos son los más propensos a tener una relación con los pimentés !

Ver también: La compatibilidad amorosa entre los signos: ¿quién sería tu pareja ideal?

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

En la vida, como en el amor, Aries no va por cuatro caminos, y esto es aún más cierto cuando se trata de sexo. Con una naturaleza tan apasionada como la suya, necesita una pareja con tanta energía como él, como Aries, Leo o Sagitario. Como se siente más cómodo en el calor del momento, necesita a alguien con un temperamento tan fogoso como el suyo. No hay tiempo para preliminares, van a ir directamente al grano. Juntos, no tienen tabúes y harán de su vida sexual una verdadera aventura! Con un Tauro o un Géminis, Aries también se divertirá mucho.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo)

Tauro quiere ser seducido lentamente mientras busca la más deliciosa voluptuosidad. Preocupado por mantener las cosas sensuales y lentas, Tauro pasará con gusto todo el día teniendo sexo y disfrutando de esta conexión íntima. Con un Piscis de naturaleza romántica, puede esperar mucho contacto visual, toneladas de juegos previos y caricias, así como posiciones cercanas e íntimas. ¿Qué tal un Escorpión? Este signo con una libido desbordante seguro que satisface a Tauro. Tauro también puede caer bajo el hechizo de la naturaleza ardiente de los signos de fuego, siempre que no sean (demasiado) inestables.

Ver también: Las peores cualidades de tu personalidad según tu signo del zodiaco

Géminis (21 de mayo - 21 de junio)

Expresivo, juguetón e increíblemente imaginativo, a Géminis le encanta que le estimulen mentalmente y luego físicamente. Un sexting, una broma burlona y una pizca de " dirty talk ", y aquí está un Géminis todo excitado. Para él, la energía y el contacto verbal son más importantes que la propia actividad física. Sagitario, igual de juguetón, es un excelente partido para Géminis, al igual que Leo, que es muy creativo en el dormitorio. Libra también se encuentra en la sutileza y la elegancia de sus juegos amorosos. En cuanto a Acuario, le encanta divertirse con él, porque también comparte este gusto por el erotismo lúdico.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Para Cáncer, la proximidad es esencial en una relación. Eso sí, prefiere las largas y sensuales caricias al sexo en sí. Mimos más que traviesos, cariñosos más que amantes, ¡no hay relación sin amor para esta né romántica! Este signo de agua, intenso, concienzudo y posesivo, se centra en una sola pareja, ya sea Capricornio, Tauro o Virgo, con la que puede realizar actividades muy sensuales. Tímido al principio, Cáncer se vuelve tierno y afectuoso una vez que se siente cómodo. Su vida sexual es, pues, compatible con la de Géminis, otro romántico platónico, y con la de Piscis, para quien el sexo rima con el amor.

Ver también : Test: ¿con qué signo del zodiaco te acabarás casando?

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Un verdadero exhibicionista, Leo es tan dramático en la cama como en la vida. Quiere que le acaricien literal y físicamente, por lo que si su pareja le halaga como desea, puede esperar que le mimen a cambio. Para él/ella, el sexo también es una cuestión de rendimiento, siempre se excede. Leo es el tipo de persona que saca pétalos de rosa, champán y sábanas de raso para impresionar al otro. Con un Aries o un Sagitario, comparte las mismas ansias eróticas y piensa que una sexualidad plena es un logro. Escorpio, que también busca emociones, disfrutaría de un poco de coito con él. En cuanto a los signos de aire, ¡no dicen que no a un momento de pasión démesuré!

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

A pesar de su fama de piedra angular zodiacal, la Virgen es muy meticulosa a la hora de actuar. Es una amante dulce, romántica y meticulosa, ¡un estilo que hay que estudiar a fondo y a través del Kamasutra! Porque incluso cuando se trata del placer, la precisión parece ser una necesidad para este perfeccionista. Se muestra muy emprendedora y apasionada cuando se siente en plena confianza con su pareja. Incluso puede convertirse en una dominatriz si lo desea. Esta pasión bien escondida agrada a los otros signos de tierra, Capricornio y Tauro. Con un Escorpio o un Cáncer, le gusta entregarse a actividades muy sensuales, lo que le permite explorar nuevas prácticas y expresar finalmente su creatividad.

Ver también: Signos de tierra: lo que dice tu elemento astrológico sobre tu personalidad



Escalas (23 de septiembre - 22 de octubre)

Luz suave, erotismo sutil, fantasía útil, éxtasis a dúo... He aquí el combo perfecto para excitar a los Libra como es debido. En efecto, este signo de aire concede gran importancia al equilibrio y a la belleza, lo que la convierte en una amante increíblemente generosa e imparcial. Piensa en el placer del otro tanto como en el suyo propio. Coqueta y aventurera, le encanta mostrar sus activos además de probar nuevas prácticas con un Acuario o un Géminis. Libra, un verdadero adepto de la seducción romántica, no le gusta la extravagancia y prefiere compartir momentos íntimos con un Cáncer o un Tauro que privilegiará el sexo con delicadeza. Sin embargo, no dice que no a un poco de originalidad, pero con moderación.

Escorpio (23 de octubre - 22 de noviembre)

Mezcla sexo y chile y tendrás lo que necesitas en Scorpion ! Como astro signo que vive de acuerdo con sus instintos, la intensidad y la pasión que le devora se hace más que evidente cuando encuentra una química sexual con alguien. Si Escorpio suele parecer misterioso e impenetrable, se transforma en un compañero de lo más desinhibido que se entrega con facilidad en el desenfreno. Las fantasías, la transgresión, los juegos de rol, el bondage complacerán sin duda a Tauro y su sensualidad desbordante, a Piscis y su erotismo salvaje. En cuanto a Capricornio y Virgo, parece que les seduce la sola idea de salirse del camino del sexo vainilla.

Ver también: Estos son los 3 signos del zodiaco más fieles en la amistad

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Atrevido y aventurero, Sagitario siempre se acerca a nuevas experiencias sensuales con los brazos abiertos y aprecia por encima de todo cuando hay un toque de riesgo. En general, tiene un apetito sexual muy elevado, lo que le lleva a multiplicar las conquistas o a vivir relaciones particularmente intensas tanto en lo emocional como en lo erótico. Para él, el sexo representa un verdadero campo de juego, ideal para expresar y liberar toda su energía. Por lo tanto, los otros signos de fuego constituyen amantes agradables para Sagitario, ya que muestran un vigor ardiente y una espontaneidad que sólo les pertenecen a ellos. Acuario y Géminis, a quienes les encanta divertirse en la cama, aportarán pasión e inventiva a Sagitario.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Reflexivo, pragmático y preocupado por el placer del otro, el Capricornio busca siempre la excelencia en sus prestaciones sexuales. Y con años de experiencia, se ha convertido en un verdadero estratega en la cama y dirige el baile como nadie. Además, su naturaleza ambiciosa le lleva a abandonar su caparazón para experimentar, dominar y tomar el control. Dado que Capricornio es más bien el que marca el tono, prefiere una pareja que le deje llevar el timón como Cáncer, u otros signos de tierra (Virgo y Tauro). Por su parte, Géminis, un amante curioso en busca de un erotismo lúdico, se vería tentado por una deliciosa intimidad con este signo.

Ver también: Estos 3 signos astrológicos son los más sinceros del zodiaco...

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Nadie puede igualar la excentricidad de Acuario en TODOS los ámbitos. Innovador, extravagante y con ganas de experimentar, este signo de aire nunca tiene miedo de probar algo diferente, ya sea un nuevo tipo de sextoy, una posición sexual original o una dinámica sexual diferente, como los tríos o el intercambio de parejas. Dicho esto, el sexo no es lo más importante para Acuario. Para él, el sexo es más bien un juego y un placer físico. A Géminis le encanta compartir momentos de placer lúdico con Acuario, porque con él no hay lugar para el aburrimiento pas ! Además, encontrará fácilmente su cuenta con los signos de fuego y su pasión devoradora.