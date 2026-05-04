Adiós al pelo fino y con poca densidad después de los 50: estos 11 peinados aportan volumen y un efecto rejuvenecedor

¿Tienes la sensación de que tu pelo ha perdido volumen? No te preocupes. La fibra capilar tiende naturalmente a afinarse con el paso del tiempo. Algunos peluqueros profesionales recomiendan optar por cortes en capas y coloraciones llenas de reflejos para disimular esa sensación de poca densidad en el pelo. Según el experto Parker Davis, peluquero y formador nacional de la marca Sachajuan, el objetivo es crear movimiento sin dañar la salud del cabello. Adoptando los hábitos adecuados, tu melena después de los 50 parecerá al instante más densa. Para evitar el efecto plano, hay que jugar con capas sutiles y texturas ligeras. Así puedes transformar tu cabello gracias a los consejos de especialistas reconocidos del sector. El secreto suele estar en la estructura del corte y en la aportación de luz.

Cortes modernos para revitalizar el cabello después de los 50

El Clavicut, a la altura de las clavículas, se adapta a todas las formas de rostro. Nick Stenson, reconocido peluquero de celebrities, aconseja añadir capas largas para dar más movimiento. El rubio dorado aporta luz inmediata y rejuvenece los rasgos. Las babylights platino ofrecen una transición muy elegante para las canas. El Frohawk rizado concentra el volumen en la parte superior de la cabeza. Por último, el Classic Lob sigue siendo una opción favorecedora para cabellos finos y delicados.

El experto Parker Davis recomienda secar las raíces con la cabeza hacia abajo. Esto permite levantar la masa capilar con gran eficacia. Utiliza un spray voluminizador para dar más grosor al cabello liso. Para los rizos, una crema ligera ayudará a evitar que el cabello se apelmace. Estas técnicas sencillas garantizan un resultado profesional digno de un salón sin salir de casa. Un secado cuidadoso con difusor también puede transformar unas ondas tímidas en una cascada de volumen.