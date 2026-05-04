Adiós al pelo fino y con poca densidad después de los 50: estos 11 peinados aportan volumen y un efecto rejuvenecedor
¿Tienes la sensación de que tu pelo ha perdido volumen? No te preocupes. La fibra capilar tiende naturalmente a afinarse con el paso del tiempo. Algunos peluqueros profesionales recomiendan optar por cortes en capas y coloraciones llenas de reflejos para disimular esa sensación de poca densidad en el pelo. Según el experto Parker Davis, peluquero y formador nacional de la marca Sachajuan, el objetivo es crear movimiento sin dañar la salud del cabello. Adoptando los hábitos adecuados, tu melena después de los 50 parecerá al instante más densa. Para evitar el efecto plano, hay que jugar con capas sutiles y texturas ligeras. Así puedes transformar tu cabello gracias a los consejos de especialistas reconocidos del sector. El secreto suele estar en la estructura del corte y en la aportación de luz.
Cortes modernos para revitalizar el cabello después de los 50
El Clavicut, a la altura de las clavículas, se adapta a todas las formas de rostro. Nick Stenson, reconocido peluquero de celebrities, aconseja añadir capas largas para dar más movimiento. El rubio dorado aporta luz inmediata y rejuvenece los rasgos. Las babylights platino ofrecen una transición muy elegante para las canas. El Frohawk rizado concentra el volumen en la parte superior de la cabeza. Por último, el Classic Lob sigue siendo una opción favorecedora para cabellos finos y delicados.
El experto Parker Davis recomienda secar las raíces con la cabeza hacia abajo. Esto permite levantar la masa capilar con gran eficacia. Utiliza un spray voluminizador para dar más grosor al cabello liso. Para los rizos, una crema ligera ayudará a evitar que el cabello se apelmace. Estas técnicas sencillas garantizan un resultado profesional digno de un salón sin salir de casa. Un secado cuidadoso con difusor también puede transformar unas ondas tímidas en una cascada de volumen.
El impacto del color y los acabados en el volumen
El Soft Shag es perfecto para potenciar la textura natural de las ondas. El Pixie texturizado con microflequillo despeja el cuello y dirige la mirada hacia arriba. Para Christine Mc Inerney, peluquera y propietaria del Stag & Hen Hair Studio, el tono cobre brillante refleja la luz y simula perfectamente la densidad. El Parisian Bob aporta un volumen chic y desenfadado a los cabellos cortos. El Tapered Pixie y el Blunt A-Line completan esta lista, garantizando puntas densas y con cuerpo.
El corte Blunt A-Line evita el aspecto fino y apagado gracias a su línea recta bien definida. Christine Mc Inerney explica que este ángulo aporta carácter sin afinar las puntas. Para el Parisian Bob, utiliza un difusor para definir los rizos sin encrespamiento. El Tapered Pixie concentra el volumen en la parte superior para un efecto más abundante. Jugando con estos contrastes, tu melena recuperará su dinamismo y su fuerza natural. Adoptar estos estilos es apostar por un look fresco y moderno, incluso con el paso del tiempo.
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