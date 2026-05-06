Peinados a partir de los 50: adiós al flequillo cortina, el flequillo “flotante” es la alternativa ideal para rejuvenecer el rostro

Publicado el 06/05/26 à 18:01 Por El equipo editorial

Se podría hablar de un “efecto Margot Robbie”, ya que el flequillo ha vuelto con fuerza en los últimos meses. Pero no todos los flequillos son iguales, sobre todo después de los 50, cuando el objetivo suele ser suavizar los rasgos y aportar frescura al rostro sin recargar el peinado. Y es precisamente aquí donde el llamado “flequillo flotante” resulta especialmente interesante.

En concreto, el flequillo flotante se distingue por su ligereza y su movimiento natural. Ni demasiado corto ni demasiado denso, roza las cejas y se abre sutilmente en el centro de la frente. El resultado: enmarca el rostro sin cerrarlo. A diferencia del flequillo cortina, a veces demasiado estructurado o marcado, esta versión más ligera aporta un efecto lifting inmediato, manteniéndose discreta. Sigue el movimiento natural del cabello, lo que la hace especialmente favorecedora con la edad. Según Antonio Hector, peluquero entrevistado por Who What Wear, «natural, ligero y fácil de llevar… este verano, el flequillo suave que roza las cejas y se abre sutilmente en el centro será la tendencia imprescindible». Añade que no es lo suficientemente corto como para ser un microflequillo, pero sí lo bastante desfilado como para realzar y enmarcar el rostro con suavidad.

Flequillo flotante después de los 50: consejos de un peluquero para un efecto rejuvenecedor

Una de las grandes ventajas del flequillo flotante, según los profesionales, es que no endurece los rasgos. Con la edad, los cortes demasiado estrictos pueden endurecer el rostro, mientras que un flequillo suave aporta movimiento y ligereza. Crea una ilusión óptica que dirige la mirada hacia la parte superior del rostro, contribuyendo a un efecto lifting natural.

Otro punto clave es su mantenimiento mínimo. A diferencia de un flequillo recto clásico que requiere retoques frecuentes, el flequillo flotante evoluciona de forma natural con el paso de las semanas. Su crecimiento es más armonioso, evitando el antiestético efecto “bloque”. Por tanto, es una excelente opción para quienes quieren cambiar de look sin asumir un mantenimiento diario exigente.

Cómo peinar el flequillo flotante y con qué cortes combinarlo

En cuanto al peinado, el flequillo flotante apuesta por la naturalidad. Un simple secado con los dedos o con un cepillo redondo basta para darle movimiento. Lo ideal es trabajar la textura con un ligero spray texturizante o una pequeña cantidad de espuma para mantener ese efecto ligero y desenfadado. No hace falta buscar la perfección: precisamente su aspecto ligeramente “deshecho” es lo que le da encanto.

Además, se adapta a numerosos cortes, lo que lo convierte en una opción muy versátil. En un corte bob, suaviza las líneas y rompe el efecto demasiado estructurado. En cabellos con capas, potencia el movimiento y aporta dinamismo. También funciona muy bien con un lob (long bob) o incluso con el cabello recogido, ya que permite mantener un marco para el rostro sin esfuerzo.