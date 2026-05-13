Este es el truco de una maquilladora de estrellas para que la sombra de ojos dure todo el día en párpados caídos

A partir de cierta edad, el maquillaje de ojos puede volverse más complicado de controlar, sobre todo cuando los párpados empiezan a caer poco a poco. Después de los 50 años, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que afecta a la duración del maquillaje. La sombra de ojos tiende a acumularse en los pliegues, desvanecerse más rápido o marcar más las líneas del párpado. Un problema frecuente que lleva a muchas mujeres a abandonar las texturas con color por miedo a acentuar los signos de la edad.

Los párpados caídos presentan además otra dificultad: el roce constante entre el párpado móvil y la zona superior del ojo. Esta fricción, unida a una piel a menudo más grasa en esa área, provoca que el maquillaje desaparezca progresivamente a lo largo del día. Como resultado, la mirada se ve menos fresca, el pliegue del párpado puede parecer más marcado y el maquillaje pierde rápidamente su intensidad. Sin embargo, según varios maquilladores profesionales, algunos gestos concretos pueden mejorar notablemente la duración de la sombra.

El secreto mejor guardado de la maquilladora Kirin Bhatty para los párpados caídos

La maquilladora profesional Kirin Bhatty, consultada por la revista Glamour, insiste en la importancia de la preparación de la piel. Para ella, un maquillaje de larga duración comienza mucho antes de aplicar la sombra de ojos. Limpiar correctamente la zona, utilizar texturas ligeras y evitar el exceso de producto ya ayuda a reducir los desplazamientos del maquillaje. Pero su imprescindible absoluto es un producto muy concreto: la bruma fijadora ultrafina Dior Forever Perfect Fix.

Esta bruma, muy apreciada por los profesionales, ayuda a fijar el maquillaje mientras mantiene un acabado ligero y luminoso. Kirin Bhatty recomienda aplicarla como último paso para prolongar la duración del maquillaje sin endurecer las facciones. El maquillador de celebridades Christian Briceno también comparte este enfoque. “El objetivo es una duración impecable sin efecto pesado”, explica. A diferencia de algunos sprays más densos, las brumas ultrafinas evitan resecar la piel o acentuar los pliegues ya presentes en el párpado.

Tips de expertos que realmente funcionan para los párpados caídos

Según Christian Briceno, el secreto de un buen maquillaje en párpados caídos también está en la técnica de aplicación. El profesional aconseja trabajar en capas finas y uniformes en lugar de aplicar demasiado producto de una sola vez. “Se trata de aplicar primero capas finas y uniformes de crema y luego fijarlas con polvos del mismo tono para una mejor duración”, explica. Este método permite crear una base más estable y evitar que el maquillaje se desplace con las horas.

La elección de productos también marca la diferencia. Si las brumas ligeras son ideales para un acabado natural, algunos sprays más potentes pueden ser útiles para jornadas largas o eventos. Entre las referencias más citadas por los profesionales están el spray fijador mate waterproof One/Size On ’Til Dawn y el Collection Ultra Hold 3-Second Setting Spray. Por último, optar por sombras de larga duración, evitar texturas demasiado grasas y utilizar una prebase específica para ojos siguen siendo hábitos clave para realzar los párpados caídos sin recargar la mirada.