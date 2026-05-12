Cómo preparar el cuerpo antes del verano (o antes de un gran día): bienestar, descanso y pequeños rituales que SÍ marcan la diferencia

Publicado el 12/05/26 à 09:40 Por El equipo editorial

Con la llegada del buen tiempo empiezan también las prisas: eventos, bodas, escapadas, cambios de rutina y esa sensación de querer llegar a todo sintiéndonos bien por dentro y por fuera. Pero, más allá de la clásica “operación verano”, cada vez son más las personas que entienden el cuidado corporal desde otro lugar: no como una cuestión estética, sino como una forma de recuperar energía, descansar y sentirse ligeras en momentos de mucho movimiento.

Lo mismo ocurre antes de una boda o de cualquier gran celebración. Solemos pensar en todo lo que rodea al evento: el vestido, los viajes, la organización… Pero pocas veces ponemos el foco en cómo llega el cuerpo a ese momento. Y, sin embargo, el cansancio acumulado, la retención de líquidos, el estrés o la falta de descanso suelen hacerse especialmente visibles justo en esas semanas previas. Por eso, cada vez más expertos en bienestar recomiendan preparar el cuerpo con cierta antelación y apostar por hábitos que ayuden a mejorar la circulación, descansar mejor y reducir la sensación de inflamación o pesadez.

Los gestos que más ayudan antes del verano o un evento importante

Dormir bien, hidratarse correctamente y practicar deporte siguen siendo las bases fundamentales. Caminar, practicar ejercicios suaves como pilates o yoga y evitar el exceso de estrés ayudan mucho más de lo que parece a que el cuerpo se sienta ligero y equilibrado.

A esto se suma el auge de tratamientos y rituales de bienestar enfocados en activar la circulación y favorecer el drenaje. Los masajes circulatorios, linfáticos o remodeladores se han convertido en uno de los recursos más buscados antes del verano o de celebraciones especiales porque ayudan a aliviar la sensación de pesadez y a dedicar, también, un momento de pausa al cuerpo.

En ciudades como Madrid han surgido espacios especializados en este tipo de experiencias, como MARTE, Universo de Bienestar, que trabajan precisamente esta idea del bienestar previo al verano o al “gran día” desde un enfoque más sensorial y relajado. Entre sus tratamientos destacan propuestas centradas en estimular la circulación, trabajar el drenaje y favorecer la sensación de ligereza corporal, algo que muchas personas buscan especialmente en épocas de más estrés o exposición social.

El bienestar como parte de la celebración

Quizá por eso también está cambiando la manera de entender los regalos relacionados con bodas o despedidas. Frente a lo material, empiezan a ganar espacio las experiencias que invitan a parar y cuidarse: un masaje, un ritual corporal o una experiencia de desconexión antes de un momento importante.

Porque, al final, preparar el cuerpo antes del verano o antes de un gran día tiene que ver con llegar sintiéndonos descansadas, ligeras y bien con nosotras mismas. Y eso, muchas veces, empieza simplemente por bajar el ritmo y dedicarnos tiempo.