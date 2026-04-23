Canas a partir de los 50: la técnica “grey contouring” que ilumina el rostro y aporta un toque de frescura al instante

Publicado el 23/04/26 à 15:35 Por El equipo editorial

El grey contouring es una técnica de coloración pensada para destacar el cabello sal y pimienta o totalmente canoso jugando con la luz, igual que el contouring en maquillaje. La idea no es ocultar las canas, sino estructurarlas con matices estratégicos: mechones más claros alrededor del rostro, a veces ligeramente dorados o plateados, iluminan los rasgos y suavizan las zonas de sombra. A diferencia de las mechas tradicionales, normalmente más uniformes, el grey contouring se trabaja de forma muy localizada: “esculpe” el rostro atrayendo la luz hacia los puntos más favorecedores.

El grey blending aplicado al contouring va un paso más allá en esta búsqueda de armonía. En lugar de crear zonas de luz muy definidas, esta técnica consiste en fundir progresivamente las canas naturales con tonos intermedios. Así se consigue un degradado muy suave entre la base natural y los mechones aclarados, evitando marcas visibles en el crecimiento. El resultado es aún más discreto que unas mechas clásicas: el cabello parece naturalmente multidimensional.

Canas después de los 50: los consejos de una peluquera para adoptar el “grey contouring”

En un vídeo compartido en redes sociales, la peluquera @kevinkayne_coiffeur, especializada en grey blending, insiste en algunos gestos clave para lograr este tipo de coloración. Recomienda trabajar siempre en función de la luz natural del rostro, colocando los tonos más claros en zonas estratégicas como las sienes, el contorno de la frente y los mechones cercanos a los pómulos. También subraya la importancia de evitar contrastes demasiado marcados, que pueden endurecer los rasgos. Según explica, el objetivo es “fundir el color con el movimiento del cabello” en lugar de crear un efecto artificial.

También destaca la importancia de la textura del cabello: en cabellos finos, es mejor optar por reflejos muy sutiles para no recargar visualmente el conjunto. En melenas más densas o rizadas, se puede jugar con contrastes algo más definidos para aportar relieve. Por último, aconseja adaptar siempre la técnica a la proporción de canas ya presentes, respetando su distribución natural en lugar de ocultarla.

Peinados después de los 50: los cortes que mejor funcionan con el “grey contouring”

En cuanto al corte, el grey contouring funciona especialmente bien con estilos que dejan que el cabello tenga movimiento. El long bob ligeramente desfilado es una de las opciones más favorecedoras: permite que los matices se muevan con la melena y capta muy bien la luz alrededor del rostro. Los cortes demasiado rígidos tienden a romper el efecto natural, mientras que las líneas suaves potencian el resultado luminoso.