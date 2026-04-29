El truco con 'efecto lifting' de Anne Hathaway que levanta la mirada en minutos (y puedes hacerlo en casa)

Actualizado el 29/04/26 à 17:04 Por El equipo editorial

Desde hace unas semanas, un truco de pelo inspirado en Anne Hathaway está triunfando en redes sociales. Vista en una alfombra roja con un rostro “elevado”, la actriz ha vuelto a poner de moda una técnica fácil que promete un efecto rejuvenecedor inmediato. Este éxito forma parte de una tendencia más amplia: la de los trucos de belleza rápidos, gratuitos y no invasivos. Según la plataforma de reservas de belleza Fresha, este fenómeno refleja una búsqueda creciente de soluciones accesibles para parecer más joven sin recurrir a la medicina estética. Pero detrás de este efecto “lifting” tan llamativo se esconde en realidad una simple ilusión óptica… que requiere cierta técnica para evitar errores.

Peinado después de los 50: los trucos de una experta para un efecto lifting logrado

Para reproducir este peinado sin riesgo, la experta capilar Danielle Louise, consultada por Fresha, recomienda una técnica suave. Consiste en seleccionar dos pequeños mechones de cabello a la altura de las sienes o justo encima de las orejas. Estos mechones deben llevarse con cuidado hacia atrás, pudiendo retorcerlos o trenzarlos ligeramente, y fijarlos discretamente en la parte trasera de la cabeza con horquillas o una goma pequeña.

El objetivo no es tirar con fuerza, sino crear una tensión ligera que ayude a levantar la mirada y a definir los rasgos del rostro. Una vez fijados los mechones, basta con cubrir la zona con el resto del cabello para ocultar el truco. Para un resultado más natural, la experta recomienda añadir movimiento al largo del cabello: ondas suaves, brushing ligero o mechones sueltos alrededor del rostro ayudan a suavizar el efecto. Por el contrario, recoger todo el cabello hacia atrás de forma demasiado tirante puede endurecer los rasgos y provocar el efecto contrario al deseado.

Una técnica eficaz para rejuvenecer el rostro después de los 50… pero no sin riesgos

Aunque este peinado pueda parecer inofensivo, no está exento de consecuencias si se realiza de forma incorrecta. Danielle Louise advierte contra una tensión excesiva en las sienes, una zona especialmente delicada. Tirar demasiado del cabello puede provocar dolor en el cuero cabelludo, cefaleas e incluso roturas en la fibra capilar. A largo plazo, también puede debilitar la línea frontal y favorecer la caída localizada del cabello.

Algunas señales de alerta son: enrojecimiento en las sienes, pequeños cabellos rotos, sensación de tirantez o dolor persistente tras soltar el peinado. En estos casos, se recomienda aflojar inmediatamente los mechones o abandonar la técnica. La experta también recuerda que no es un peinado para llevar a diario. Dormir con él o usar gomas demasiado apretadas aumenta aún más el riesgo de daño capilar.