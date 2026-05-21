“Parezco 10 años más joven al despertarme”, los hábitos nocturnos avalados por dermatólogos para transformar tu piel y tu pelo

Publicado el 21/05/26 à 17:59 Por El equipo editorial

¿Sueles sacar una pierna o un pie fuera del edredón durante la noche? Aunque parezca una simple manía, este gesto tan común esconde un auténtico fenómeno biológico, según explica Doctissimo. Se trata de un reflejo completamente instintivo que se activa mientras dormimos.

Desde el momento en que nos acostamos, el organismo inicia una transición térmica importante: la temperatura corporal desciende progresivamente alrededor de un grado. Este enfriamiento ayuda al cuerpo a entrar en estado de descanso y activa la señal biológica necesaria para conciliar un sueño profundo. Nuestro reloj interno depende precisamente de ese cambio térmico.

Sin embargo, una manta demasiado gruesa o una habitación excesivamente cálida pueden bloquear este proceso natural. Por eso muchas personas sienten la necesidad de buscar frescor durante la noche. Sacar una extremidad fuera de la cama se convierte entonces en una necesidad fisiológica.

Y este ajuste térmico no solo mejora el descanso: también influye directamente en la regeneración de la piel. Dormir en un ambiente fresco favorece un rostro más descansado, luminoso y joven. La piel necesita esa sensación de frescor para repararse correctamente durante la noche.

Sueño: los hábitos nocturnos avalados por dermatólogos

El doctor Gérald Kierzek, director médico de Doctissimo, explica que dejar un pie al aire puede ser una técnica muy eficaz para regular la temperatura corporal. Las extremidades desempeñan un papel fundamental en la evacuación del calor corporal, especialmente las manos y los pies.

Estas zonas cuentan con una gran concentración de vasos sanguíneos y poca cobertura muscular, lo que facilita la pérdida de calor. En cierto modo, funcionan como un “radiador natural” del organismo.

Al dejar un pie fuera de la cama, la sangre de esa zona se enfría y después circula por el resto del cuerpo, ayudando a reducir la temperatura general de manera rápida. Este sencillo mecanismo físico favorece un descanso más profundo y optimiza la recuperación de los tejidos durante la noche.

Gracias a ello, el organismo puede potenciar la regeneración celular mientras dormimos y encontrar un equilibrio térmico ideal.

Un beneficio fisiológico y una piel más bonita al despertar

Este reflejo inconsciente aporta beneficios reales y demostrados científicamente. El truco cobra todavía más sentido cuando la habitación está demasiado caldeada, ya que el exceso de calor perjudica seriamente la calidad del sueño y altera los mecanismos de regeneración celular.

Por eso, dejar un pie fuera del edredón de manera preventiva puede convertirse en un hábito muy beneficioso. Este sencillo gesto mejora el descanso casi de inmediato y aporta una sensación de bienestar general al organismo.

Con el tiempo, mantener una temperatura fresca durante el sueño ayuda a preservar la estructura de la piel y ralentizar el envejecimiento cutáneo. Según los expertos, este pequeño hábito puede marcar una gran diferencia en el aspecto del rostro y del cabello al despertar.

El resultado: una piel más luminosa, un rostro descansado y un cabello con mejor aspecto desde primera hora de la mañana. Un gesto simple que podría convertirse en uno de los mejores secretos de belleza nocturnos.