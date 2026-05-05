Antes de tirar la fruta demasiado madura, mira estas recetas sorprendentes que puedes hacer en casa (y es solo compota)

Publicado el 05/05/26 à 15:31 Por El equipo editorial

Cuando el frutero se llena de manzanas arrugadas, plátanos con manchas y fresas blandas, muchos piensan inmediatamente en hacer compota… o en tirarlas. Con la llegada del buen tiempo aumentan las compras de fruta de temporada y, con ellas, el número de frutas demasiado maduras que pasan su punto ideal sin estar realmente incomestibles. Sin embargo, una fruta muy madura suele concentrar más aroma y azúcar natural que una en su punto justo. Solo hay que saber qué hacer con ella, más allá de triturarla.

Ahí entra en juego una madre cocinera, para quien ninguna fruta “demasiado madura” acaba por defecto en compota. Ella ve en estas frutas un recurso: más aroma, azúcar natural integrado y una textura perfecta para preparaciones ingeniosas. Su método se basa en tres pasos sencillos: identificar, clasificar y transformar, con la cocina de aprovechamiento como hilo conductor. El resultado: bizcochos, postres helados e incluso salsas saladas que transforman el día a día sin necesidad de técnicas complicadas.

Por qué las frutas demasiado maduras son sus favoritas

Para ella, una fruta demasiado madura no está estropeada, sino en su punto máximo de sabor. Las señales son claras: piel con manchas en el plátano, pulpa muy blanda en la pera, aroma intenso al acercarse al frutero, pequeñas marcas de maduración. Eso sí, hay una regla innegociable: nada de moho. Ante la más mínima mancha verde o blanca, especialmente en frutas muy jugosas, van directamente al compost. Lo mismo si el olor es avinagrado o la textura se vuelve viscosa.

Una vez hecha esta selección, clasifica según el uso. Las frutas que resisten bien la cocción, como manzanas, peras, ciruelas o albaricoques, van al horno para hacer clafoutis, gratinados o crumbles. Las más delicadas, como plátanos muy maduros, fresas blandas o mango muy pasado, se trituran para smoothies, masas de pancakes o helados. El excedente se pela, se corta y se congela en trozos separados para tener fruta lista en dos minutos.

Banana bread, pancakes: recetas estrella sin compota

Su favorito para el desayuno es el banana bread. Cuando los plátanos están casi negros, son perfectos: su azúcar natural permite reducir el azúcar añadido y aportan una textura increíblemente jugosa. La base es simple: plátanos muy maduros bien triturados y una masa poco trabajada. Evita mezclar en exceso para que el bizcocho no quede denso y controla la cocción para mantener un interior tierno que se asienta al enfriarse. Después añade pepitas de chocolate, nueces, canela, vainilla o incluso una versión sin lactosa con aceite neutro y yogur vegetal.

Cuando varias frutas alcanzan a la vez el punto de “hay que usarlas ya”, apuesta por recetas fáciles. Los pancakes admiten directamente plátano machacado, pera o manzana rallada, o incluso una pequeña compota rápida en sartén en 5 minutos, que endulza naturalmente la masa. Para frutas muy jugosas como ciruelas, cerezas, albaricoques o peras, el clafoutis es la solución: fruta en la base, masa encima y al horno hasta lograr bordes dorados y un interior cremoso. En caso de urgencia, prepara un crumble “de vaciar frutero”: mezcla de frutas maduras con una capa crujiente, realzada con un toque de limón o canela.

Helados, smoothies y recetas saladas: el giro inesperado

Cuando suben las temperaturas, su fruta congelada se convierte en la base de postres helados. El sorbete sin heladera es su comodín: fruta muy madura congelada y triturada con un chorrito de limón. La textura es inmediata y muy aromática. Para un helado cremoso, utiliza plátano congelado triturado tipo “nice cream”, al que añade yogur o nata y vainilla o cacao. Y para un smoothie espeso, mezcla fruta congelada con avena o semillas y algunos toppings: un desayuno o postre completo.

El verdadero giro llega con las recetas saladas. Un mango demasiado maduro, un melocotón muy blando o frambuesas aplastadas se convierten en vinagretas: fruta triturada con vinagre, mostaza, aceite y sal, ideal para ensaladas o tomates. Otra opción son los chutneys: la fruta se cocina lentamente con cebolla, especias y vinagre hasta obtener un condimento intenso, perfecto para acompañar cerdo, pato, pollo asado o quesos.