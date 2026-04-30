Esta ensalada de quinoa es tan saciante que ya es cena fija en casa (y con un ingrediente que ya tienes seguro)

Publicado el 30/04/26 à 20:46 Por El equipo editorial

Muchas de nosotras hemos pasado por esa ensalada que comes rápido y que te deja con hambre minutos después. Aquí es justo lo contrario: un gran bol colorido, una ensalada de quinoa y verduras asadas lista en menos de 40 minutos y que se puede servir templada o fría, funciona como una cena completa. Quinoa suave, verduras al horno, feta salada, vinagreta de limón… no le falta nada. Lo que la ha convertido en una cita semanal en una familia, hasta el punto de que el marido la pide cada semana, se debe a un simple ingrediente de despensa.

Ese ingrediente secreto son los garbanzos, añadidos en buena cantidad, unos 300 g cocidos para cuatro personas. Aportan una textura más consistente que la de las verduras, proteínas vegetales, fibra y una auténtica sensación de saciedad. Tostados rápidamente con un poco de aceite de oliva, pimentón y sal, se vuelven ligeramente crujientes. Mezclados con la quinoa, junto al calabacín, los pimientos, la cebolla roja y la feta, lo cambian todo.

Cómo lograr que la ensalada de quinoa y verduras asadas te sacie

Para evitar el efecto de ensalada “demasiado ligera” que no llena, este plato se apoya en un equilibrio preciso. La quinoa forma la base: 240 g de quinoa en seco, lavada y cocida durante 10 a 12 minutos en agua hirviendo con sal, luego escurrida y extendida para que quede suelta. Después vienen las verduras asadas: un calabacín de unos 250 g, dos pimientos rojo y amarillo (300 g) y una cebolla roja grande, asados durante 20 a 25 minutos a 220 °C con comino, pimentón, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta.

Para cuatro personas necesitas:

240 g de quinoa (en seco)

1 calabacín (250 g)

2 pimientos rojo y amarillo (300 g)

1 cebolla roja grande

300 g de garbanzos cocidos y escurridos

160 g de queso feta

1 limón (ralladura y zumo)

6 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de ajo en polvo o 1 diente de ajo rallado

Un buen puñado de perejil o menta

Sal fina

Pimienta negra

Garbanzos tostados: el ingrediente secreto que realmente sacia

Los garbanzos no solo llenan el bol. Su textura contrasta con la quinoa ligera y las verduras tiernas. Ricos en proteínas vegetales y fibra, prolongan la sensación de saciedad, perfectos para una ensalada completa. Para potenciarlos, se secan, se mezclan con un chorrito de aceite de oliva, pimentón, comino, sal y pimienta, y se hornean entre 8 y 10 minutos hasta que estén dorados y ligeramente crujientes.

Una idea vista en Journal des Seniors 20 Minutes para el queso de cabra caliente también funciona aquí: añadir un poco de miel a la vinagreta de limón y aceite de oliva, o un hilo sobre la feta al servir, crea un contraste dulce-salado tipo bistró. También puedes adaptar la receta según la temporada: sustituir los pimientos por espárragos o zanahorias nuevas, añadir tomates cherry asados en verano o dados de calabaza en otoño.