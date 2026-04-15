Este truco con cáscara de limón y bicarbonato arrasa en TikTok: para qué sirve en casa y cuándo puede ser peligroso

De truco viral en TikTok a aliado del ahorro en casa, la mezcla de cáscara de limón con bicarbonato promete limpiar casi todo, pero también plantea riesgos.

Cada vez más vídeos de TikTok y Reels repiten el mismo truco : mezclar cáscara de limón con bicarbonato para limpiar casi cualquier cosa en casa. Muchas personas lo prueban porque es barato, huele bien y, además, reutiliza algo que normalmente acabaría en la basura.

Detrás de este gesto hay algo de química sencilla y mucha lógica doméstica : la cáscara concentra ácido cítrico y aceites esenciales cítricos, y el bicarbonato de sodio actúa como polvo suave que arrastra la suciedad. Juntos dan un limpiador casero con fama de todoterreno que despierta curiosidad.

Qué tiene de especial mezclar cáscara de limón con bicarbonato

La cáscara de limón no es solo el envoltorio del zumo. Contiene ácido cítrico, que ayuda a desincrustar cal y grasa ligera, y aceites esenciales cítricos con un efecto desengrasante suave y un aroma fresco. Al rallarla o triturarla en agua se libera todo ese contenido y se aprovecha mejor que si solo se frota medio limón.

El bicarbonato de sodio, por su parte, funciona como un abrasivo muy suave y neutraliza olores ácidos. Organismos como American Cleaning Institute y Environmental Working Group lo describen como un ingrediente sencillo y seguro en la limpieza doméstica cuando se usa en superficies adecuadas. Al combinarlo con la cáscara húmeda se forma una pasta espumosa que actúa como limpiador multiusos casero.

Para qué sirve en la limpieza del hogar y cómo prepararlo

La versión en pasta se prepara con las cáscaras de 2 limones, 1/2 taza de agua y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Se tritura todo hasta lograr una crema espesa y se guarda en un tarro de cristal en la nevera durante unos días. Otra opción es hervir las cáscaras lavadas de 2 limones en 1/2 litro de agua durante 10 a 15 minutos, apagar el fuego, añadir 2 cucharadas de bicarbonato, dejar enfriar, colar y pasar a un pulverizador.

Con esta mezcla se pueden tratar manchas de café y té en tazas y vajilla, y también limpiar encimeras y azulejos de cocina con grasa ligera u ollas y sartenes con grasa incrustada. Actúa como exfoliante suave que no raya. En fregadero, cubo de basura, nevera o microondas, la versión líquida ayuda a neutralizar malos olores. Conviene evitarla en mármol, piedra natural, madera sin tratar o pantallas, y nunca mezclarla con lejía u otros químicos fuertes.