Este es el error que podrías estar cometiendo al comer plátano por la noche y que afecta a tu sueño

Publicado el 14/05/26 à 18:28 Por El equipo editorial

Sobre la mesa de la cocina o metido al fondo del bolso, el plátano suele acabar en la mano al final del día como un “snack rápido” delante de una serie. Sin embargo, muchas personas se duermen con el estómago aún trabajando, con despertares nocturnos o con hambre a medianoche. En algunas consultas médicas, la primera pista que se analiza no es un somnífero, sino una cuestión muy concreta: ¿a qué hora se ha comido esta fruta?

Porque aunque el plátano es práctico y reconfortante, el horario es lo que determina si va a aportar energía en el peor momento o si ayudará a conciliar el sueño. Para que el plátano nocturno y el sueño convivan en armonía, los especialistas coinciden: la mejor ventana es durante la cena, como postre, o como una pequeña colación estructurada al final de la tarde-noche. Santé Magazine explica que tomarlo en la cena, al menos dos horas antes de dormir, o un poco antes de acostarse cuando aparece el hambre, puede cambiar realmente la calidad del sueño.

Por qué la hora de tu plátano cambia tu sueño

Esta fruta aporta azúcares, fibra, pero también triptófano, magnesio y vitaminas del grupo B, un trío que actúa directamente sobre el sistema nervioso. Según Santé Magazine, esta combinación favorece la producción de serotonina y posteriormente de melatonina, dos hormonas clave para la relajación y el sueño, hasta el punto de afirmar: “Comer un plátano antes de dormir puede favorecer claramente un sueño de calidad…”. La web Top Santé resume este efecto reconfortante señalando: “Para muchos, esta fruta se convierte en un pequeño apoyo anti-desánimo del día a día”.

El problema es que los carbohidratos del plátano pueden provocar un pico glucémico si se consume solo, por la mañana o como “mini recarga” hacia las 21h. La energía sube y luego baja demasiado rápido, lo que puede provocar bajón, ganas de picar algo o incluso despertares nocturnos. No es un alimento “malo”, sino un combustible que conviene tomar cuando el cuerpo empieza a ralentizarse y, preferiblemente, acompañado de otros alimentos que frenen la absorción del azúcar.

Plátano por la noche: los mejores momentos

Primer escenario: incluirlo en la comida. Santé Magazine recomienda tomar el plátano como postre en la cena, dejando al menos dos horas entre la última comida y el momento de dormir. TF1 Info coincide y recuerda que “los nutrientes del plátano favorecen el sueño”, siempre que se dejen una o dos horas para la digestión y la transformación del triptófano en melatonina. En este contexto, el resto de la comida ayuda a estabilizar la glucemia y se evita el efecto de “postre muy dulce + hambre posterior”.

Segundo escenario: una pequeña colación nocturna si la cena es muy temprana o ligera. Top Santé indica que algunos nutricionistas sugieren tomar plátano aproximadamente una hora antes de dormir, para dar tiempo al cerebro a utilizar el triptófano. La idea es combinarlo con algo que frene la absorción del azúcar, por ejemplo:

plátano con yogur natural sin azúcar;

plátano con algunas almendras o nueces;

plátano en rodajas con queso fresco.

Adaptar el plátano nocturno a la vida real

En la práctica, todo depende de los detalles. Si cenas temprano y te acuestas bastante más tarde, el plátano como postre puede ser suficiente; si reaparece el hambre frente a la televisión, es mejor una pequeña porción acompañada de proteínas que un picoteo dulce improvisado. TF1 Info también aconseja elegir un plátano bien maduro pero no excesivamente grande por la noche, para aprovechar sus nutrientes sin sobrecargar la digestión.

Tres hábitos ayudan a consolidar este ritual: reservar esta fruta para la noche en lugar de comerla sola al despertar, combinarla con algo que sacie para evitar picos de glucosa, y escuchar al cuerpo durante unos días para identificar el momento en el que se duerme mejor. Si se padece diabetes, prediabetes, reflujo importante o se sigue un tratamiento que afecta a la glucosa, este ajuste debería consultarse con un profesional de la salud antes de convertirlo en un hábito nocturno.