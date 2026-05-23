Ni huevos ni avena: el alimento rico en Omega-3 que algunos expertos recomiendan para desayunar

Publicado el 23/05/26 à 11:39 Por El equipo editorial

Como dice el refrán, el desayuno es la comida más importante del día. Lo primero que comemos puede influir en cómo nos sentimos el resto de la jornada. Algunas personas prefieren algo dulce, como un croissant o un bollo de chocolate, mientras que otras optan por opciones saladas. Huevos, verduras… y ahora también un pescado en particular que podría transformar los desayunos. Y es que tendría numerosos beneficios para la salud, convirtiéndose en una opción muy completa.

Se ha convertido en toda una tendencia en redes sociales, aunque los médicos ya destacaban sus beneficios desde hace años. Entre Omega-3, proteínas y vitaminas, este pescado ayuda a empezar el día con energía. Ya en 2023, la nutricionista Adélaïde d’Aboville hablaba en el programa William à Midi de las propiedades de este pequeño alimento. Un ingrediente modesto con grandes beneficios.

Este pescado es perfecto para desayunar

Se trata de la sardina. Dicho así, quizá no parezca la opción más apetecible para la mañana, pero está repleta de nutrientes beneficiosos para el organismo. “Es realmente excelente consumir algo de proteína por la mañana”, explicaba Adélaïde d’Aboville en C8.

En TikTok, muchos usuarios aseguran notar cambios tanto físicos como internos desde que la incorporaron a su rutina. La influencer lifestyle @maevabjr comparte su nueva pasión por este pescado y cuenta en un vídeo los beneficios que ha experimentado. “Como sardinas dos o tres veces por semana”, explica Maeva. “Es un aporte brutal de proteínas… Muchas mañanas tengo muchísima hambre pero no tiempo para preparar desayunos elaborados”.

Incluso antes y durante la menstruación, asegura notar una mejora cuando consume sardinas: “Si las como dos o tres días antes de que me venga la regla, noto una diferencia”. Además, añade: “Ya no tengo los antojos que tenía antes. En el trabajo, si no como sardinas hacia las 10:30 u 11:00, sé que voy a pasar hambre”.

La sardina: un alimento lleno de beneficios

En los comentarios, muchos usuarios comparten ideas para consumirlas. Aunque se pueden tomar simplemente con aceite de oliva o chalotas, también hay otras formas deliciosas de incorporarlas: mezcladas con queso fresco, en ensalada con pepino o sobre pan tostado.

La sardina aporta múltiples beneficios al organismo. Rica en Omega-3, ayuda a mejorar la memoria, el sueño y la concentración. Pero eso no es todo.

También contiene vitaminas B y D, además de hierro, zinc, yodo, fósforo, selenio y calcio. En otras palabras, reúne una gran cantidad de nutrientes esenciales en un alimento pequeño y accesible. Además, es rica en colágeno, lo que la convierte en una gran aliada para la elasticidad de la piel y la recuperación muscular después del ejercicio.