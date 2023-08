En un emocionante giro del destino, Meg Ryan, la icónica reina de las comedias románticas de los años 80 y 90, hace un esperado regreso a su género de confort en la película "What Happens Later"

Tras un largo receso en las comedias románticas, Meg Ryan, de 61 años, vuelve a su elemento al protagonizar y dirigir "What Happens Later". Recordada por su inolvidable presencia en películas como "Cuando Harry encontró a Sally" y "Algo para recordar", Ryan ahora da vida a Willa, una mujer con un pasado romántico junto a David Duchovny, conocido por su papel en la exitosa serie "Californication", quien interpreta a Bill.



La película, dirigida por Meg Ryan, marca su segunda incursión en la dirección después de su debut en 2015 con "Ithaca". Con "What Happens Later", Ryan demuestra su versatilidad y su pasión continua por el cine al regresar al género que la catapultó a la fama. Acompañada por el talentoso David Duchovny, quien también tiene un amplio seguimiento de fanáticos, la película promete una química única entre los dos actores.



Loading...

La trama de "What Happens Later" se desarrolla en torno a Willa y Bill, cuyo amor tuvo su momento en el pasado pero se ha desvanecido con el tiempo. Un giro del destino los coloca en una situación peculiar: quedan atrapados en un aeropuerto durante una noche debido a una tormenta de nieve. Este encuentro inesperado se convierte en una oportunidad para reavivar las llamas de su relación pasada. La premisa promete momentos cómicos, emotivos y llenos de tensión romántica mientras exploran la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor.

Las primeras imágenes de la película, presentadas por Entertainment Weekly, muestran a Meg Ryan y David Duchovny en sus respectivos roles, generando expectación entre los seguidores de ambos actores. La química entre los dos parece ser palpable, lo que aumenta la anticipación en torno a su colaboración en pantalla.



La fecha de estreno, programada para el 13 de octubre, añade un toque de emoción al otoño. La temporada ofrece un telón de fondo perfecto para explorar el romance, mientras que la premisa de la película sugiere que las estaciones cambiantes pueden reflejar las segundas oportunidades en la vida y el amor.