Esta es la novela que no esperaba amar y que no puedo dejar de recomendar (y ha sido la más leída en 2024)

No sé si te pasa, pero a veces comienzo un libro con pocas expectativas, simplemente por curiosidad o porque veo que todo el mundo habla de él. Eso me ocurrió con La saga de los longevos. La vieja familia, de Eva García Sáenz de Urturi. Había leído que era uno de los libros más vendidos de 2024, pero sinceramente no sabía si sería para mí. Pensé que sería algo demasiado fantástico, pero estaba 100% equivocada. ¡No puedo dejar de hablar de él!

Encontrar un libro que nos guste y capte nuestro interés no es algo fácil. Incluso cuando sabemos que una determinada obra es tendencia o ha obtenido premios, podemos vernos en la tesitura de que no sea de nuestro agrado. Por ejemplo, a finales del año pasado estaba buscando un libro que me llamase la atención y de pronto vi que La saga de los longevos. La vieja familia, de Eva García Sáenz de Urturi (Ed. Planeta) era uno de los libros más leídos en 2024.



Me lo recomendaron y a priori no estaba muy convencida con la trama. Pero fue empezarlo a leer y cambiar mi perspectiva por completo. Así que, si te encuentras inmersa en esta historia que mezcla drama, misterio e historia, y te apetece algo diferente, dale una oportunidad. Yo empecé sin grandes expectativas, y ahora no paro de recomendarlo. ¡Te cuento por qué!

Qué es lo que más me ha gustado de La saga de los longevos de Eva García Sáenz de Urturi

Si tuviera que explicarte en pocas palabras, lo que más me está gustando de esta novela es lo bien que mezcla historia, thriller y emoción. La saga de los longevos nos cuenta la vida de Iago del Castillo, un hombre que lleva más de 10.000 años viviendo (sí, como lo lees, ¡10.000 años!) y que junto a su familia ha estado presente en los grandes hitos de la historia. Pero lo mejor no es solo la idea de que el protagonista de este libro haya llegado a vivir 10.000 años, sino cómo Eva García Sáenz de Urturi consigue que sus vivencias nos acerquen a la historia de una forma amena.



A través de los ojos de Iago, podemos entender mejor cómo el ser humano ha evolucionado, cada uno de los errores que ha podido cometer, sus aciertos… y todo explicado de una forma muy amena y fácil de leer. De hecho, creo que esa es una de las razones por las que este libro ha robado el corazón de tantos lectores: es como si se relatase historia de la humanidad envuelta en una novela fantástica, y estuviera contada con tanta agilidad que no puedes parar de leer. Además, la autora logra la balanza perfecta entre los hechos históricos y la trama personal de los personajes. A lo largo de la trama descubrirás historias familiares, tensiones, giros inesperados… Al fin y al cabo, no solo aprendes, también te enganchas como si de un thriller se tratase.



Así que, si te has quedado con ganas de saber más, ya puedes hacerte con el libro que ha sido un auténtico top ventas y está disponible en tus tiendas favoritas desde 21,75 euros. ¡No te lo pierdas!