Lo ha vuelto a hacer, Violeta se ha convertido en el centro de la polémica por uno de sus últimos comentarios en el primer debate de 'Supervivientes'. La colaboradora no ha dudado en explicar el origen de su nuevo cachorrito (Canela) de pura raza desatando el odio en redes sociales.

‘’Es de raza, con dos padres así como no va a ser de raza’’. Violeta Mangriñán, conocida por ser una de las tronistas más polémicas que ha pasado por Mujeres y hombres y viceversa, además de una de las protagonistas indiscutibles de la pasada edición de Supervivientes gracias a su fuerte carácter, sus continuas salidas de tono y su affair con Fabio Colloriccio que resultó ser love del bueno, ha vuelto a convertirse en el blanco fácil de todas las críticas debido a un desafortunado comentario sobre su nueva perrita que ha tenido lugar en el primer debate presentado por Jordi González.





¿Los perros de raza son guapos y los ‘’cruces’’ no?





Ya nos vamos acostumbrando a la extravagante personalidad de la ex dependienta que, reconvertida e influencer y toda una celebrity, nos regala momentazos día sí y día también en sus redes sociales. Es una de las tronistas más seguidas, su gusto exquisito por la moda han hecho de ella todo un icono de estilo para las nuevas generaciones que agotan en cuestión de minutos las prendas que Violeta publica en su perfil de 21 buttons y su relación con Fabio, le ha hecho dar el salto a la bella Italia, último país de residencia de su churri. Vamos, que la valenciana está viviendo el sueño de su vida en los brazos de su argentino italiano favorito y, como la muchacha está más de moda que las uñas de la Rosalía, Telecinco nos la cuela en todas las sopas como si de la duquesa de Sussex se tratara. Y no es para menos porque, cada vez que Violeta abre la boca, ¡sube el pan!



Así lo ha demostrado durante la emisión del primer debate de Supervivientes en el que Jordi González le preguntaba por su perrita Canela (toda una sensación en Instagram desde que la pareja empezó a compartir sus peripecias) y la de Valencia no dudaba en asegurar que era de raza porque era tan guapa como sus papás. Por partes, en primer lugar vamos a romper una mini lanza a favor de Violet porque, si bien es cierto que desde que Canela ha llegado a su vida la muchacha no puede dejar de hablar de ella ni un segundo, también es cierto que no ha sido ella la encargada de comprar el cachorrito.



El origen de Canela, una compra que ha salido bien cara





Resulta que el día de San Valentín y previo 4564356 stories de Violeta hablando con esa voz de niña de 5 años que tanto le gusta y gritando a los cuatro vientos que su love tenía un sorpresón preparado para ella en Milán por el día de los enamorados, por fin llegaba el gran momento y la ex tronista recibía en brazos el regalo de su vida, un cachorro de Pomerania Toy que Fabio había comprado para ella. Sí, comprado, adquirido, pagado, llamadlo como queráis, el caso es que la perrita tiene más pedigree que Pancho, el Jack Russell de Vicenta en Aquí no hay quien viva. Hasta aquí todo correcto porque, aunque las primeras críticas por comprar al perro en lugar de adoptarlo no han tardado en llegar, la verdadera tormenta se desató anoche en plató cuando Violeta contaba de dónde había salido su perra.





En España, adquirir uno de estos cachorros puede costarte entre 400 y ojito, ¡2000 euros! Sí, sí, esta adorable bolita de pelo más pequeña que los bolsos que gasta la colaboradora no es precisamente barata y teniendo en cuenta que solo en 2019 fueron recogidos en España más de 100.000 perros abandonados, resulta un pelín curioso que la ex tronista presuma de la compra de su nueva mascota como si de un acto de nobleza y heroicidad se tratara. El simple comentario ‘’mira que padres tiene, cómo no va a ser de raza’’, ha desatado la rabia en redes sociales creando un auténtico fenómeno social en el que decenas de personas han compartido imágenes de sus perros y gatos adoptados, criticando sin piedad a Violeta y Fabio.



Violeta, no hay perros feos solo dueños irresponsables



‘’Repugnante comentario, esta chica siempre en su línea’’, ‘’muy bien bonita, fomentando la adopción así me gusta’’, ‘’hola Violeta, mi perra es infinitamente más guapa que tú. Ah, es adoptada’’, ‘’los perros sin raza son tan válidos como los de raza. Qué pena me das de verdad’’ o, ‘’ya sé que a Violeta la media neurona no le da para más pero siendo alguien que sale en tv y sabiendo que lo que diga puede tener repercusión, decir eso es indignante’’ fueron solo algunos de los infinitos comentarios que recibió Violeta por su desafortunada explicación sobre el origen de Canela y no solo eso porque la gente fue un paso más allá e incluso llegando incluso a compararla con Sofía Suescun, ganadora de Supervivientes y firme defensora de los derechos de los animales, no solo compartiendo los casos más urgentes y difundiendo el mensaje de las protectoras, sino adoptando ella misma a todos sus animales, recordad hace un par de veranos cuando se encontró en la carretera un gatito abandonado y no dudó en llevarle a su casa y convertirlo en uno más de la familia (en total, la suescun tiene tres gatos y dos perros).



Violeta da la cara y lo empeora todavía más





Ha sido tal el revuelo que ha causado el comentario de Violeta que a la ex tronista no le ha quedado más remedio que pronunciarse al respecto en su Instagram. ‘’No seáis tan susceptibles, a mí me han preguntado si mi perra es de raza y he dicho que sí porque lo es, si me hubiesen regalado una perra que no fuese de raza la hubiese amado porque me encantan los animales y porque llevaba mucho tiempo queriendo un perro. Ha llegado un punto en la tele que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque madre mía como se salga del tiesto o diga algo normal y la gente lo malinterprete, te lapidan en un momento’’.



A ver, Violeta cariño, no es que te lapiden por decir que tu perra es de raza, sino por asegurar que teniendo los padres que tiene no podía ser un cruce. ¿Sabías que solo en Madrid el año pasado se adoptaron casi 6000 perros? ¿Qué las protectoras y albergues apenas tienen recursos para cuidar de todos los animales que llegan en pésimas condiciones por culpa del maltrato, el abandono o la dejadez humana? ¿Que prácticamente no reciben ayudas del gobierno para llevar a cabo su increíble labor? ¿Que cada vez son más los que toman la decisión de adoptar en lugar de seguir fomentando la venta lucrativa de mascotas y el oscuro negocio que se esconde detrás de estos adorables cachorritos? ¿Qué hace solo un par de semanas 270 chichuahuas, caniches y pomeranias consiguieron salir de una fábrica de cachorros situada en las localidades madrileñas de Arganda y Meco en condiciones infrahumanas, con las cuerdas vocales cortadas y muchos de ellos al borde de la muerte?



No es que la gente te critique porque tu novio te regale un cachorro comprado, sino por la inmensa necesidad de concienciación sobre el tema que precisaactualmente la sociedad. Sin darle muchas más vueltas, solo deseamos que Canela sea siempre una perrita muy feliz en esta familia tan cuqui que habéis creado pero también que seas consciente de la realidad que se vive hoy en día a causa de la venta indiscriminada de este tipo de perros que tan de moda se han puesto en los últimos años.

De hecho, si alguna de vosotras tenéis pensado adquirir uno de estos cachorritos y no se os pasa por la cabeza la idea de adoptar, lo mejor es hacerlo cumpliendo todas las leyes y asegurándonos siempre de que la procedencia del perro es de un criadero profesional, con núcleo zoológico, registrado y con todos los papeles en regla. Y, si conocer el escabroso origen de muchos de estos bebés perrunos te ha quitado para siempre las ganas de adoptar, la galería que te mostramos a continuación demuestra cómo un perro sin raza puede ser tan precioso o incluso más que uno que lleve en su sangre el pedigree de grandes campeones. Un recopilatorio de fotos con perros que actualmente se encuentran buscando un hogar definitivo en el que encontrar al fin la vida que siempre merecieron.