Carlos Ríos, último en sumarse a la moda: famosos obsesionados con sus bulldog

Hace poco más de un mes desde que el famoso nutricionista Carlos Ríos incorporara un nuevo amor a su vida y sí, sé lo que estáis pensando pero no es un aguacate, ni un edamame, ni un novedoso café secreto, es una preciosa cachorrita de bulldog francés llamada Leia, que ya se ha convertido en todo un reclamo para sus seguidores gracias a sus travesuras en casa del influencer.

Como Carlos y Leia, numerosos famosos han decidido sumar un miembro más a su familia en forma de bulldog, perros que, desde hace 10 años están de moda en todo el mundo. Aunque ha bajado un poco la demanda en los últimos años, es habitual ver a celebrities adquirir cachorros de esta raza. Dani Martín y sus bulldog ingleses Lennon y Pepa, Laura Matamoros y sus dos preciosuras, Indo y Paco, Oriana Marzoli y su 'frenchie' Coco y como no, celebrities internacionales que han hecho de sus perros auténticos influencers, como la bulldog de Chiara Ferragni, Matilda o los de Lewis Hamilton Rocoe y Coco.

Mientras el bulldog inglés es, dentro de su pequeña estatura, un perro pesado y fornido, el bulldog francés, también conocido como 'frenchie' es bastante más pequeño y musculoso. Además, existe otra variedad de la raza, el bulldog americano, mucho más alto y esbelto que sus primos. En cuanto a carácter, ambas razas son dóciles, amigables y muy muy divertidas, auténticos payasetes dispuestos a deleitarnos con sus locuras siempre que tienen oportunidad. No obstante, estos simpáticos gorditos, al ser branquicéfalos sufren numerosos problemas respiratorios, además de visuales por las arrugas que recorren todo su rostro. Lo curioso es que, los primeros bulldog que datan del siglo XVII no tienen nada que ver con los que vemos actualmente, pues la mano humana los ha modificado genéticamente a su antojo para hacer de ellos auténticos experimentos que desafían, en muchas ocasiones, la ética y la moral. Es decir, que si se dejaran de criar sin ningún tipo de control estos animales y se abogara más por la adopción, seguramente la raza podría volver a sus orígenes, mejorando así su salud y por ende, su calidad de vida, que actualmente no suele superar los 10 años.

Dicho esto, a continuación os dejamos con más de 30 famosos que como tantos de nosotros, sufrieron el flechazo a primera vista con esta increíble raza. La pregunta que se hacen ahora muchos de los seguidores de Carlos Ríos es si habrá adoptado a Leia o a habrá comprado en un criadero. Y si la ha comprado, ¿habrá sido cómplice del negocio que se esconde tras la cría indiscriminada de este tipo de razas o habrá acudido a un criador profesional? De momento seguimos con la duda pero... ¡investigaremos Carlos, investigaremos!

