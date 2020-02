Parece que hemos vuelto al siglo XIX y aquí sin enterarnos. La última ganadora de GH Vip ha compartido en sus redes sociales una foto en ropa interior y los comentarios más osados, ruines y mezquinos sobre su físico y ojo, su maternidad, se han instalado en su Instagram y no tienen ninguna prisa por marcharse. Y es curioso porque, ‘’mujeres del mundo, la mayoría de esos insultos son vuestros’’.

Adara Molinera ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más comentados de la de la semana debido a su última publicación en redes sociales. Varios medios ya se han hecho eco de la noticia con titulares como ‘’Adara Molinero se lo quita en el WC, enseña y enciende las redes’’, ‘’Adara de GH Vip cuelga una foto super sexy y ponen verde: solo huesos’’ o, ‘’¡Menuda foto! Adara se la devuelve a Gianmarco’’. Para ponernos en situación, la foto en cuestión es una imagen en la que Adara aparece posando la mar de a gustico en lo que a todas luces parece ser el baño de un hotel, en ropa interior y frente a una taza de wc que se ha convertido en todo un escándalo para los seguidores y seguidoras de la madrileña, que han puesto el grito en el cielo por cuestiones tan trascendentales como ‘’lleva la media rota’’, ‘’la cama está sin hacer’’ o ‘’mírala, posando con la taza del wc’’. Comentarios cuanto menos curiosos puesto que hace medio minuto la mayoría de nosotras lo dabámos todo poniendo morritos frente al espejo de nuestro baño.



Las opiniones más machistas que leerás hoy

No hace ni tres meses nos hacíamos eco de una historia muy parecida cuya protagonista no era otra que la influencer Laura Escanes, duramente criticada por salir de fiesta siendo Roma un bebé: ‘’han abandonado a su hija para irse de copas’’, decían en las maravillosas redes, que nunca sociales. El mismo percal nos hemos encontrado con famosas como Soraya Arnelas, Rocío Osorno, Tania Llasera… vamos que Adara no es la primera ni será la última mujer a la que le ha tocado enfrentarse a las opiniones más arcaicas y dañinas que ofrece el anonimato en las redes.



Y lo más curioso de todo –y digo curioso por no decir vergonzoso- es que la mayoría de esos comentarios vienen de mujeres, sí, sí, mujeres que, escondidas tras la pantalla de sus móviles tienen la ‘’valentía’’ de criticar el cuerpo o la maternidad de otra de ellas:



‘’La que lo hace con la luz apagada’’,

‘’qué vergüenza’’,

‘’no hace falta publicar esta foto casi desnuda, si viviera Franco no lo permitiría’’

‘’no se puede llamar madre a este elemento’’

‘’así están los hijos luego…’’

‘’menos mal que te avergonzabas de tu cuerpo’’

‘’está delgadísima y está imagen no hace bien a nuestra sociedad’’

‘’no me gusta nada, estás demasiado delgada, solamente se ven huesos’’

‘’qué basta que eres’’,

‘’hay que sacar cintura, muy recta parece un tronco’’

‘’¿soy la única que pienso que le falta un buen plato de comida?’’

‘’a mí no me parece una foto para colgar en una red social y más teniendo un hijo’’

‘’me parece grotesco, no hay necesidad’’

‘’Menos promocionarte para adelgazar y más comer que estás en los huesos y hay muchas jóvenes que te ven, estás contribuyendo a la anorexia’’

‘’qué ridícula ya no saben como venderse’’

‘’¡Flaca! Tírame un hueso para hacer un collar’’

‘’eres un meme con patas de avestruz’’

‘’¿qué pensará tu hijo cuando sea mayor y le enseñes esta foto?

‘’teniendo una edad y un hijo no se que haces subiendo estas fotos hija’’

Probablemente habréis flipado en colorinchis, no temáis, a nosotras en la oficina también se nos escapaban los ojos de sus cuencas al leer semejantes estupideces. Que si una madre no puede publicar esas fotos, que si es una ridícula que no sabe como ‘’venderse’’ –como si por compartir una foto en bragas buscásemos que alguien nos compre- que si contribuyes a la anorexia, que si tu imagen no hace bien a nuestra sociedad... Pero, ¿no éramos la generación de la mujer feminista y empoderada? La de la libertad, el derecho a realizarse como profesional, la imperiosa necesidad de equipararse con el hombre abandonando de una vez el tan impuesto patriarcado, ¿qué hacemos criticándonos a nosotras mismas como hienas acechando su presa? Bueno, un respeto a las hienas que al menos entre ellas se respetan.



‘’La cantidad de ropa no determina la cantidad de respeto que merezco’’



La colaboradora de Supervivientes y defensora de Elena (madre de Adara) está en boca de todos desde que engañara a su novio Hugo con el italiano Gianmarco Onestini, situación que parece darle el derecho al mundo entero de criticarle lo más grande sin ninguna consecuencia. Por su parte, la protagonista ya se ha pronunciado dando paso a un auténtico movimiento feminista creado en torno a este episodio tan deleznable y orquestado por su ejército de fieles seguidoras. ‘’Me da mucho asco la sociedad tan machista en la que vivimos. Se me juzga como madre por ir a trabajar, se me juzga por subir una foto con poca ropa, se me juzga por enamorarme de otra persona’’. ¡Soy mujer y soy libre!’’ Así se ha defendido Adara a través de Twitter, plataforma que ha utilizado para lanzar un valiente mensaje a todas aquellas personas que le han criticado; mensaje que ha dado lugar a un auténtico movimiento reivindicativo en defensa de la libertad de expresión y por supuesto, en defensa de poder enseñar lo que nos de la gana siendo madres, abuelas, casadas o divorciadas.

Bajo el hashtag #MujeresLibresConAdara, la ex gran hermana ha recibido un sinfín de muestras de apoyo y cariño que nos dan ese hilito de esperanza que tanto necesitamos cada vez que aparecen noticias como ésta. ‘’Basta ya de permitir el machismo, queremos que las mujeres sean libres de publicar cualquier foto que les salga de los ovarios sin ser criticadas’’, ‘’mujer y madre, pero sobre todas las cosas libre’’ o, ‘’la cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco’’.



© via twitter

El futuro de Adara pinta bien feo



Reconvertida en toda una celebrity y viviendo de primera mano el concurso de su madre y su ex en Supervivientes, los problemas para Adara se multiplican a la velocidad del machismo en las redes sociales. A solo unas horas de ver como el padre de su hijo cumple su venganza y se lía en pleno directo con Ivanna Icardi, ex novia a su vez de Gianmarco y hermana del famoso futbolista Mauro Icardi, y duramente criticada por su extraña relación con Gianmarco, parece que Adara tiene más frentes abiertos que Meghan y Harry después de ‘’abandonar’’ la realeza británica. Para empezar, esta tarde será testigo en Mujeres y Hombres y viceversa de la noche de pasión entre Hugo e Ivanna, además tendrá que enfrentarse a las críticas sobre su relación con Gianmarco y la acusación de ''falta de credibilidad en la pareja'' que tanto revuelo ha causado en las últimas semanas. ¿Cómo sorteará semejante temporal al de Alcobendas?