Charlotte Casiraghi triunfa en Chanel y desvela el truco para llevar la camisa blanca con estilo después de los 40

El pasado 28 de abril de 2026 tuvo lugar en Biarritz el desfile Chanel Crucero 2026. Varias celebrities asistieron al desfile, entre ellas: Nicole Kidman, Marion Cotillard y Tilda Swinton encarnaron la elegancia atemporal de la Maison. También destacó A$AP Rocky, con un bolso Flap rosa chicle, e incluso actuó en la fiesta posterior. El evento contó además con figuras locales y deportivas como el campeón Bixente Lizarazu y los surfistas Kyllian Guerin y Edouard Delpero, reforzando el vínculo entre Chanel y el estilo de vida de Biarritz. Pero una de las presencias que más llamó la atención fue la de Charlotte Casiraghi, que apostó por un look chic con un básico infalible del armario de primavera. Lo analizamos.

Charlotte Casiraghi, apuesta por un look elegante en el desfile de Chanel

Charlotte Casiraghi es embajadora de la Maison Chanel desde 2021. El 28 de abril volvió a captar todas las miradas con un estilismo sencillo pero muy elegante. Para la ocasión, apostó por un look tipo “office siren” reinterpretado, una estética que recupera la imagen de las mujeres de negocios de los años 90 y principios de los 2000, pero con un enfoque mucho más sofisticado.

Llevaba una camisa blanca con plastrón combinada con un pantalón de traje negro perfectamente estructurado y mocasines. Un look chic, funcional e ideal para la primavera. La camisa blanca es una de las piezas más atemporales del armario primaveral —e incluso veraniego—. En este caso, Charlotte la lleva de forma natural, sin introducirla completamente dentro del pantalón. Destaca el bordado rojo, que aporta un toque de color y conecta con sus pendientes protagonistas: unos grandes aros rojos muy tendencia.

Cómo llevar la camisa blanca de Charlotte Casiraghi esta primavera-verano

Antes de saber cómo combinar una camisa blanca, es clave elegir bien la prenda. Opta por un modelo de buena calidad, preferiblemente de algodón y no demasiado transparente, para un acabado impecable. La calidad de la pieza influye directamente en el resultado del look. Después, puedes combinarla fácilmente con prendas que ya tengas en tu armario. No hace falta gastar mucho: combina prácticamente con todo. Llévala ligeramente oversize y métela de forma relajada dentro de pantalones de pinzas de lino, bermudas largas o unos vaqueros rectos para equilibrar la silueta. Añade mules de tacón o sandalias planas y el look estará listo. Si eliges bermudas, puedes optar por botas para darle más carácter.

La camisa blanca también es una gran aliada en verano: puedes llevarla sobre un bikini, abierta con un top debajo o combinada con una falda vaporosa o muy corta. En estos casos, unas sandalias tipo chancla pueden completar el look casual. Para pasar del día a la noche, basta con cambiar el calzado por unas sandalias más elegantes y anudar la camisa a la cintura para lograr un efecto “effortless”. Jugando con transparencias y tejidos ligeros como el lino, esta prenda clásica se convierte en un básico absoluto de vacaciones.