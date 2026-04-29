Patti Smith gana el Princesa de Asturias y hace a Leonor esta promesa que lo cambia todo a los 79 años

A las 6.30 de la mañana en Nueva York, Patti Smith atiende la llamada que la convierte en Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 y responde con una promesa inesperada dirigida a Leonor.

Esta mañana de abril Patti Smith ha recibido una gran noticia: la Fundación Princesa de Asturias le comunica que ha ganado el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. Cuando cuelga, la noticia ya empieza a circular y su nombre vuelve a los titulares de todo el mundo. A sus 79 años, la madrina del punk suma uno de los premios culturales más importantes de España, que recibirá en octubre en Oviedo.

Patti Smith, de poeta punk a icono premiado

Patti Smith nació en Chicago en 1946. En Nueva York mezcló la influencia de Arthur Rimbaud y Federico García Lorca con guitarras distorsionadas hasta alumbrar en 1975 Horses, disco que redefinió el punk rock y abrió una vía intelectual y femenina en el género. Años después, el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 la distingue por esa creatividad desbordante que cruza música, poesía y activismo. Para ella, pesa también el lugar : «Es un galardón muy prestigioso y además es en España, que es un país que amo y al que estoy muy conectada».

La confesión a la princesa Leonor

En la misma conversación, Patti Smith admite que el premio llega en un momento de cansancio y dudas, como chispa para seguir. Habla de trabajo diario, de miedo y de esperanza. Lo concentra en una frase : «No me veo a mí misma como una carrera, simplemente soy un artista y trabajo todos los días en ello. Como cualquier persona que se acerca a los 80, a veces me canso, siento dudas y desánimo, esto es como una luz que brilla. Mientras hablo contigo y me despierto, siento que estoy a punto de empezar un día hermoso. Sinceramente todos los días me despierto muy angustiada por lo que pasa en el mundo y esto es un rayo de alegría y energía para mi trabajo. Puedo prometerle a la princesa Leonor que trabajaré más duro que nunca para honrar este reconocimiento porque significa mucho para mí.»