La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Carlos III: el paso por la pública que marca su papel en la Corona

Tras tres años de formación militar, la princesa Leonor iniciará en septiembre Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid, un paso clave hacia su futuro como jefa de Estado que aún guarda sorpresas.

Tras tres años encadenando academias militares y un bachillerato internacional en Gales, la heredera al trono español afronta otra decisión clave en su formación. La Princesa de Asturias deja atrás internados y cuarteles para dar el salto a la universidad y hacerlo, además, en un entorno completamente público.

La princesa Leonor cursará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en su campus de Getafe, a partir del 7 de septiembre, cuando esté a punto de cumplir 21 años, en un programa de cuatro años que compatibilizará con sus actos oficiales. La elección, confirmada por Palacio de la Zarzuela, abre una etapa universitaria muy distinta a la vivida hasta ahora.

Qué estudiará la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid

El grado de Ciencias Políticas de la Carlos III dura cuatro años y se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del campus de Getafe. El plan combina materias de Ciencia Política, Humanidades, Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales, con un enfoque especial en la administración pública y el análisis de la realidad política.

Entre sus asignaturas figuran Ciencia Política, Sociología, Historia y teoría política, política española, europea y mundial, derecho constitucional y administrativo, gestión y administración pública o análisis electoral. También ofrece optativas muy actuales, como América Latina, políticas de género o cambio climático, materias muy presentes en la agenda internacional contemporánea.

Del bachillerato internacional en Gales a la admisión temprana en la Carlos III

Para acceder, Leonor de Borbón ha recurrido al procedimiento de admisión temprana reservado a estudiantes que cursan el Bachillerato Internacional en el extranjero, que se basa en el expediente y exime de la EBAU. Este canal no puede superar el 8 % de los nuevos alumnos, unos 300 al año, de los que solo una quinta parte son españoles.

Según fuentes de la Casa Real citadas por RTVE, la heredera tiene «muy buen expediente» en el UWC Atlantic College de Gales y calificaciones «brillantes» en su formación militar, y estudiará lo mismo que los demás alumnos, como «una más». Su solicitud incluyó una carta de motivación y se entregó en mano, en sobre cerrado; la admisión le llegó por correo electrónico mientras estaba en la Academia General del Aire en Murcia.

Una universitaria más en el campus de Getafe

Su llegada a la universidad pública cierra cinco años de relativa protección en internados y centros castrenses. En el campus de Getafe compartirá clases con centenares de jóvenes conectados al móvil, y en Zarzuela confían en que se la trate como «una estudiante más», según fuentes de Zarzuela citadas por El Mundo, con el paso de los días y una presencia cada vez más normalizada en las aulas.

Leonor volverá a vivir en el Palacio de la Zarzuela y recorrerá a diario los 32,8 kilómetros que separan su residencia del campus de Getafe. Los reyes asumirán el coste íntegro de sus estudios, con 1.240,8 euros para el primer curso de 60 créditos, sin convalidar asignaturas militares y con la posibilidad de apoyarse en un tutor privado para profundizar en materias como el Derecho Constitucional, claves para su futuro desempeño institucional.