Letizia eclipsa el Día del Libro con este vestido azul acuarela ideal para invitadas de boda de día

Actualizado el 23/04/26 à 13:56 Por El equipo editorial

En el Día del Libro 2026, la reina Letizia ha presidido el Premio Cervantes en Alcalá con un enigmático vestido azul acuarela que esconde varias claves de estilo.

En el Día del Libro, las miradas no solo se han ido a los ejemplares y a los discursos. También al azul acuarela de Letizia, ese tono entre azul y malva que ha presidido la entrega del galardón literario más importante en español y que ha dado a la cita un aire delicado, casi pictórico.

El 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio, dotado con 125.000 € aproximadamente. Mañana soleada, calor y protocolo exigente : el escenario perfecto para que el llamado vestido azul acuarela de Letizia se convierta en protagonista silencioso.

Un Día del Libro que Letizia tiñe de azul acuarela

La apuesta cromática venía de lejos. Un día antes, en el almuerzo previo en el Palacio Real, la Reina había elegido un conjunto en azul bebé empolvado. Veinticuatro horas después pasa a un azul con matiz lavanda, más intenso pero igual de suave, que muchos describen como malva o violeta y que aquí funciona como ese “azul acuarela” lleno de matices.

En un acto de mañana, con luz muy fuerte, este tono frío pero amable mantiene la sobriedad institucional sin caer en el negro ni en los rojos dramáticos. El color se mueve entre lo literario y lo artístico : discreto en las fotos oficiales, pero lo bastante especial como para recordar que el Día del Libro también puede vestirse de poesía visual.

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El vestido azul acuarela de Letizia, manual de invitada perfecta

La prenda es un diseño midi de Carolina Herrera, con silueta lápiz, falda tubo y escote redondo cerrado, muy en la línea de los patrones que más repite la Reina. Cortado a la cintura, entalla sin marcar en exceso y se remata con unas mangas ligeramente de farol que terminan antes del codo en un lazo estructurado. Se estrenó en junio de 2025 en Brujas, y vuelve ahora con otra lectura.

No es casual que muchos lo encuadren entre los looks de invitada ideales para bodas, bautizos y comuniones. El largo midi, el tejido de lana ligera y ese azul acuarela tirando a malva aportan elegancia sin rigidez. Funciona en cuerpos diferentes porque alarga la figura, cubre lo justo y deja que el protagonismo recaiga en el color, no en escotes o aberturas complicadas.

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Flores, tanzanitas y nude: cómo llevar tú también este azul acuarela

Los complementos cuentan el resto de la historia. Letizia ha sumado su bolso mini Furla 1927 Top Handle con estampado floral, que rompe el bloque azul con un guiño romántico y muy primaveral. En los pies, unos zapatos destalonados en beige de minitacón, casi nude, alargan visualmente la pierna y dejan todo el foco en el vestido. Como joyas, pendientes de Gold & Roses en oro rosa y blanco con diamantes y tanzanitas, las mismas piedras que ya lució la princesa Leonor en su jura de la Constitución, señal de un armario compartido entre madre e hija.