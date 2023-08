¿Qué buscan las mujeres y los hombres en una amistad? ¿Qué es lo más importante?

La forma en que hombres y mujeres viven la amistad es muy distinta. ¿Quieres saber en qué se fijan unos y otros para elegir a sus amigos/as? Te sacamos de dudas.

Hombres y mujeres valoran distintos aspectos en diversos ámbitos, incluyendo la amistad. La forma en la que viven estas relaciones o los criterios por los que eligen a su círculo de amistades son bien distintos.



Robin Dunbar, eminente psicólogo británico y profesor emérito de la Universidad de Oxford, ha dedicado años de estudio a la amistad, plasmando sus reveladoras conclusiones en un libro.



Los hombres y las mujeres viven la amistad de manera muy distinta, con un grado diferente de intensidad, y tienen diferentes reacciones ante, por ejemplo, la mudanza de un amigo o amiga.

Para ellas lo importante es la persona

Para las mujeres lo importante a la hora de elegir a una amiga es cómo es ella como persona. Las relaciones de amistad entre mujeres se basan sobre todo en la comunicación y en las emociones. Y por lo general, tienen carácter dual, es decir, se enfocan en la relación entre una y otra, a diferencia de lo que ocurre con los hombres que suelen establecer tipos de relaciones grupales.



No es que no existan los grupos de amigas, simplemente que en dichos grupos, se establecen relaciones más intensas entre pares.



Por esa razón las amistades entre mujeres son de mayor calidad. En el caso de que una amiga se mude, ambas harán lo posible por mantener el contacto, independientemente de la distancia que las separe, ya que el vínculo que las une es mucho más fuerte que el que se establece entre hombres.

Los hombres buscan compartir experiencias

En el caso de los hombres la amistad se vive de una manera menos intensa, lo que no significa que no sea real. Ellos buscan compartir experiencias y establecen sus grupos de amigos en torno a actividades en común y a la risa como elemento de cohesión. No necesitan profundizar tanto en los sentimientos, o conocer tan a fondo a sus amistades. En el mencionado caso de que alguien del grupo se mude, los hombres reaccionan de manera diferente, reemplazando a un miembro del grupo por otro.



Aunque pueda parecerlo, esto no hace que la amistad entre hombres sea menos auténtica. Tan solo es una forma distinta de entender este concepto. Como en tantas otras cosas en las que las mujeres y los hombres nos diferenciamos.



¿Y la amistad entre un hombre y una mujer? Este es un tema que daría para debate. Algunos dicen que existe. Otros, que en realidad es una atracción disfrazada por parte de uno de ellos. En este caso no nos mojamos, pero tú puedes hacerlo. ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser solo amigos?