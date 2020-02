Las palabras de la bloguera Camille Rainville narradas por la actriz Cynthia Nixon dan a luz un vídeo reivindicativo que revoluciona las redes y que denuncia las presiones a las que las mujeres somos sometidas.

"Sé una señorita, decían. No estés demasiado gorda, no estés demasiado delgada. Deja de comer tanto, pide una ensalada, no comas carbohidratos. Dios mío, pareces un esqueleto, ¿por qué no comes? Pareces enferma". Estas son solo algunas de las frases del vídeo reivindicativo protagonizado por Cynthia Nixon, que narra las palabras escritas por la bloguera Camile Rainville en 2017. Ha sido publicado por Girls Girls Girls Magazine y en apenas tres días ha inundado las redes: ya acumula más de un millón setecientas mil reproducciones y mas de 10.000 comentarios en Instagram.

En este vídeo, de apenas tres minutos de duración, la actriz Cynthia Nixon, de Sexo en Nueva York, recita frases que nos interpelan directamente subrayando las dificultades de ser mujer y las imposiciones a las que se espera que nos ajustemos. Dirigido por el fotógrafo Paul McLean, la producción recopila impactantes imágenes de mujeres sensuales, seductoras, en actitudes violentas, atrevidas, mujeres naturales y luchadoras para ilustrar la ambigüedad de lo que es el ideal de lo femenino y las contradicciones de una sociedad que todavía hoy le dice a las mujeres cómo tienen que ser. "Tápate, deja algo a la imaginación. No seas seductora. Los hombres no pueden controlarse, los hombres tienen necesidades. No seas tan provocativa, lo estás pidiendo. Viste de negro, utiliza tacones. Estás demasiado arreglada. Estás muy poco arreglada. Te estás descuidando".



Todas, sin excepción, hemos escuchado alguna vez algunas de estas frases, nos hemos sentido obligadas a cumplir las expectativas y hemos sentido que no somos suficiente cuando no hemos llegado a alcanzarlas. Porque, para algunos, nunca es suficiente y por eso a las mujeres, y solo a las mujeres, se les exige más y más.



"Ponte su apellido. ¿Has puesto un guion en el tuyo? Feminista loca". "Que no te violen. No bebas demasiado. No salgas hasta demasiado tarde. No te vistas así. No te emborraches. No sonrías a desconocidos. No confíes en nadie. No digas 'sí'. No digas 'no'. Solo sé una señorita".

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Te puede interesar...

Emma Mackey, de 'Sex Education', nos da una lección de feminismo

'¿Qué coño está pasando?', el documental feminista que arrasa en Netflix

Sara Socas, la rapera tinerfeña que revoluciona batallas de gallos con sus rimas feministas