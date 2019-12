Dirigido por Rosa Márquez y Marta Jaenes, este nuevo documental de Netflix utiliza las voces de 40 mujeres para hablar de feminismo y de sus avances, contrastando diversas opiniones y distintas corrientes. Te avisamos: no te lo pierdas.

"Ni machismo ni feminismo, sino igualdad", "el feminismo ya no es necesario", "ya no hay machismo" o "las mujeres ya hemos alcanzado la igualdad". Estos son algunos de los argumentos que algunas y algunos utilizan para restar importancia al movimiento feminista, pero el nuevo documental de Netflix dirigido por Rosa Márquez y Marta Jaenes reúne motivos y razonamientos suficientes para desmoronar aquellas ideas. Se titula ¿Qué coño está pasando? y en 82 minutos aglomera entrevistas a cuarenta sociólogas, ilustradoras, filosofas, políticas, periodistas, humoristas, directoras y otras letradas para hablar de los vestigios del patriarcado y opinar sobre igualdad y género. Entre estas personalidades, contaron con la participación de la teórica Lidia Falón; las políticas Adriana Lastra e Irene Montero; María José Jiménez, de Gitanas Feministas por la Diversidad; Antoinette Torres de Afroféminas o la filósofa y sexóloga Loola Pérez.



Se trata de un resumen claro, para todos los públicos y muy educativo de lo que es el feminismo y lo que busca, todo ello enmarcado en un contexto social en el que, como no puede ser de otra manera, se enfrentan muy diversas opiniones y muy diversas posturas. Trata, además, varios de los asuntos de los que se ocupa el feminismo y sobre los que no se ha alcanzado consenso: la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y la vinculación o no a determinadas secciones políticas.

De entre las múltiples grandes frases de #QuéCoñoEstáPasando, está esta de @henarconh : pic.twitter.com/pvTnvvHUk6 — Netflix España (@NetflixES) December 13, 2019

Además, se debate y confrontan opiniones sobre el lenguaje inclusivo, la violencia machista, las medidas de los distintos partidos políticos, la ausencia de referencias femeninas en l educación, el samor romántico y la maternidad, dibujando el techo de cristal que frena a las mujeres y que estáresultando ser muy difícil de derribar. Aunque no imposible.



Tal y como cuentan su directoras, todo empezó hace dos años y poco después de las primeras once sesiones del juicio a La Manada. Jaenes y Márquez estaban en un coche y juntas decidieron que debían contar lo que estaba pasando.



Isa Calderón, guionista que también participa en la producción, define el feminismo comoo una liberación, aunque también como una carga porque nos ayuda a abrir los ojos y nos hace conscientes de las injusticias que día a día viven las mujeres. Esas "gafas moradas", como ella lo define, te obligan a ser comprometida y comprometido, a desaprender muchos comportamientos sexistas y a aprender otros muchos en su lugar. La también comunicadora añade que "ya no hay un solo sitio que no tenga alguna organización feminista" y eso significa que "se ha abierto un momento inédito y único para las mujeres".



El cierre del documental es el que mejor puede resumir el proposito de Jaenes y Márquez. Lo enuncia Lidia Falcón y, aunque lo hemos escuchado en muy numerosas ocasiones, nos sigue estremeciendo: "el futuro será feminista o no será".

