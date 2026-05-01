Estos 10 ejercicios son la clave de un entrenamiento exprés para perder grasa abdominal, según una coach deportiva

Publicado el 01/05/26 à 13:02 Por El equipo editorial

La grasa abdominal es muy frecuente y no solo supone un complejo físico por el “michelín” que crea en la zona del vientre, sino también un problema de salud. Para eliminarla de forma eficaz, es importante “comer lo menos procesado posible” evitando platos preparados, como recuerda Jessica Mellet, coach deportiva titulada, pero esto no es suficiente. También es clave “moverse más” para quemar calorías y grasa abdominal, reducirla y recuperar un vientre plano.

Para la experta, que ya ha acompañado numerosas transformaciones físicas, es importante empezar a perder grasa abdominal de forma eficaz sin perder tiempo con deportes o ejercicios inadecuados, ya que eso puede desmotivar. Sabiendo que a veces también falta tiempo, propone un entrenamiento anti grasa abdominal que solo requiere 10 minutos al día, con movimientos accesibles para todos que forman una sesión de cardio continuo, es decir, HIIT, que permite “quemar grasa abdominal” de forma eficaz moviendo todo el cuerpo. Aquí están los mejores ejercicios para hacer cada día y perder barriga rápidamente.

10 ejercicios eficaces para perder grasa, según una experta

Realizados uno tras otro en el orden indicado, estos ejercicios forman una rutina diaria perfecta para incorporar a tu día a día. “Con estos movimientos vais a perder grasa abdominal”, asegura la coach:

1. Sentadillas clásicas

De pie, con los pies separados a la anchura de los hombros, dobla las rodillas y lleva las caderas hacia atrás como si te sentaras en una silla. Baja hasta que los muslos estén paralelos al suelo y vuelve empujando con los talones.

2. Sentadillas con elevación lateral

Siguiendo el mismo movimiento, añade una elevación lateral de la pierna, alternando cada lado mientras haces la sentadilla.

3. Elevaciones de rodillas

Consiste en levantar alternadamente las rodillas hasta la altura del pecho.

4. Zancadas laterales con flexión

Desplazamientos laterales levantando los brazos y bajando después con las rodillas flexionadas, con las manos juntas delante.

5. Correr en el sitio

Trotar en el sitio para activar el cardio sin gran impacto en las articulaciones.

6. Zancadas hacia delante

Con los pies a la anchura de los hombros, da un paso atrás y flexiona la rodilla delantera hasta formar un ángulo de 90°, alternando ambas piernas.

7. Zancadas delanteras con elevación de rodilla

Realiza la zancada y añade una elevación de rodilla al final del movimiento.

8. Zancadas laterales

Desplázate hacia un lado, apoya el pie completamente y vuelve al centro para repetir hacia el otro lado.

9. Elevaciones de rodillas activando los brazos

Igual que el ejercicio anterior, pero elevando los brazos como si intentaras alcanzar el cielo.

10. Patadas frontales

Recuperando el ritmo, lanza ligeramente el pie hacia delante alternando ambos lados para finalizar la sesión.