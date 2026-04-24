Ni crunches ni planchas: este es el ejercicio definitivo para un vientre plano (y casi nadie lo hace bien)

Algunos ejercicios son muy útiles cuando queremos eliminar el exceso de grasa abdominal. Sin embargo, hay un ejercicio por excelencia para ello más conocido como: hollow rock, tal y como explica Nathalie, entrenadora de ProTrainer. Hablamos de un ejercicio de core dinámico que trabaja los músculos abdominales, al mismo tiempo que activa toda la cadena anterior del cuerpo. A diferencia de los crunches clásicos, no solo es para trabajar la superficie del abdomen ni solo los abdominales superficiales: refuerza los músculos profundos, que son clave para lograr un vientre plano y una mejor postura en el día a día.

Cómo hacer el ejercicio hollow rock

El movimiento consiste en tumbarse boca arriba y realizar un balanceo controlado. Para ejecutarlo de forma correcta, primero hay que levantar un pie del suelo asegurándose de mantener la zona lumbar bien pegada a la esterilla. Después, se lleva la otra rodilla hacia el pecho y se levantan los hombros, metiendo el ombligo hacia la columna como si se quisiera “aspirar”. Acto seguido se estiran los brazos hacia atrás mientras se extienden las piernas hacia delante. El cuerpo adopta así una forma ligeramente curvada, similar a una “banana” en posición de core. Una vez en esta postura, se realiza un balanceo suave, manteniendo la tensión en el abdomen y exhalando en cada subida.

© Shutterstock

Hollow rock: 3 errores que debes evitar

Para que sea realmente eficaz, este ejercicio necesita de una ejecución precisa que permita trabajar al máximo la zona abdominal sin riesgo de lesión. Primero presta especial atención a la zona lumbar. Si la espalda baja se despega del suelo, disminuye la activación abdominal y aumenta el riesgo de dolor. Mantén siempre la espalda pegada al suelo, incluso si necesitas reducir la amplitud del movimiento. En segundo lugar, no descuides la fluidez. Un movimiento brusco o entrecortado reduce la eficacia del ejercicio. No se trata de ir rápido, sino de controlar el balanceo para mantener los músculos activos en todo momento. Por último, cuida la respiración. Muchas personas tienden a contener el aire, lo que limita el rendimiento. Lo ideal es exhalar durante el esfuerzo, especialmente al subir.

La versión fácil del hollow rock después de los 50

Con la edad, algunos movimientos pueden resultar más difíciles. En ese caso, basta con adaptar el ejercicio para seguir trabajando el abdomen sin sobrecargar las articulaciones. Por ejemplo, puedes mantener las rodillas flexionadas frente a ti y los brazos extendidos paralelos al suelo, con los hombros ligeramente redondeados. Esta posición reduce la tensión en el abdomen y facilita el movimiento de balanceo sin cambiar el ángulo del cuerpo.