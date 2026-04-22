Ya no es el pilates: el "piloxing" es el entrenamiento que está cambiando la forma de trabajar el abdomen en casa y en el gym

El «Piloxing» llega como una alternativa dinámica a disciplinas más suaves. Inspirado a la vez en el boxeo, el pilates y la danza, este concepto atrae a quienes quieren quemar calorías mientras esculpen la silueta. A diferencia del pilates tradicional, a menudo asociado a un trabajo lento y controlado, el «Piloxing» apuesta por la intensidad y el ritmo para maximizar el gasto energético.

Esta mezcla explosiva responde a los objetivos de pérdida de grasa abdominal. Al encadenar movimientos rápidos, fases de cardio y ejercicios de fuerza, permite trabajar todo el cuerpo manteniendo una frecuencia cardíaca elevada. Resultado: un gasto calórico alto, pero también un trabajo profundo del core abdominal. Es precisamente esta combinación la que lo hace eficaz para afinar la cintura y reducir el abdomen.

Piloxing: un entrenamiento completo que trabaja todo el core abdominal

El Piloxing destaca por su enfoque híbrido. Los movimientos de boxeo, como los golpes y las esquivas, activan intensamente los abdominales, sobre todo los oblicuos, clave para afinar la cintura. A esto se suman ejercicios inspirados en el pilates, que refuerzan músculos profundos como el transverso, la auténtica “faja natural” del cuerpo. Esta combinación permite un trabajo tanto superficial como profundo.

Las piernas, los brazos y los glúteos también se ven implicados. Las secuencias suelen incluir sentadillas, zancadas o movimientos de baile, lo que aumenta el gasto energético global. El cuerpo está en constante movimiento, alternando fases de alta intensidad con momentos de control. Este tipo de entrenamiento interválico no solo favorece la pérdida de grasa, sino que también mejora la resistencia y la coordinación.

Otra ventaja: el Piloxing es accesible y adaptable. Puede practicarse con o sin material y ajustarse fácilmente al nivel de cada persona. Algunas clases incluso incorporan pequeñas pesas para intensificar el trabajo de brazos, manteniendo siempre la activación del core. En pocas sesiones semanales es posible notar un fortalecimiento general y una mayor tonicidad abdominal.

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Los mejores ejercicios de Pilates para complementar la práctica y afinar el abdomen

Si el Piloxing es muy eficaz para quemar calorías, el Pilates sigue siendo un excelente complemento para trabajar la grasa abdominal en profundidad. Algunos ejercicios son especialmente recomendables para fortalecer el core y mejorar la sujeción del abdomen.

Entre ellos, el “Hundred” es un clásico. Consiste en mantener las piernas elevadas mientras se realizan pequeños movimientos de brazos, activando intensamente el transverso. El “Roll-Up”, por su parte, trabaja los abdominales mientras mejora la flexibilidad de la columna vertebral. Finalmente, la plancha en versión Pilates sigue siendo una apuesta segura para fortalecer el core y estabilizar el tronco.

La ventaja de combinar Piloxing y pilates es aprovechar lo mejor de ambos mundos: un trabajo cardiovascular intenso para quemar grasa y un fortalecimiento profundo para tonificar de forma duradera la zona abdominal. Este enfoque complementario permite obtener resultados visibles más rápidamente, construyendo al mismo tiempo una base sólida para el cuerpo.