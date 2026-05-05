Los 5 errores que cometen algunos abuelos y que pueden enfriar su relación con sus nietos

Los abuelos suelen representar la ternura, la transmisión de valores y un amor incondicional. Cuentan historias, preparan dulces y ofrecen un refugio emocional fuera del ajetreo de la crianza. Es una figura casi idealizada y reconfortante dentro de la familia. Sin embargo, esa imagen no siempre coincide con la realidad. Porque ser abuelo no es algo que se improvise, igual que ser padre. Como señala el medio TulsaKids, algunos errores, a veces aparentemente insignificantes, pueden afectar la relación con los nietos. No se trata de mala intención, sino de pequeños fallos que, repetidos, acaban generando distancia o incluso ruptura. Y en estas dinámicas familiares, suelen ser los niños quienes pagan el precio emocional. Estos son los 5 errores que pueden romper el vínculo entre abuelos y nietos.

Abuelos: negarse a evolucionar puede alejarlos

Uno de los errores más comunes es la falta de adaptación. Muchos abuelos se apoyan en su propia experiencia para justificar sus prácticas: “Antes se hacía así”, “y vosotros crecisteis sin eso”. Son frases habituales que reflejan resistencia al cambio. Pero los conocimientos evolucionan. Las recomendaciones sobre el sueño de los bebés, la seguridad en el coche o la alimentación ya no son las mismas, y no tenerlo en cuenta puede ser problemático.

El ejemplo de las sillitas de coche es claro: su uso ha reducido drásticamente la mortalidad infantil. Ignorar estas normas no es solo un desacuerdo educativo, puede poner en peligro al niño y dañar la confianza de los padres. Otro punto de conflicto es no respetar las normas parentales: dar dulces a escondidas, permitir lo que está prohibido (como pantallas) o saltarse las indicaciones. Estos comportamientos debilitan la autoridad de los padres y, en los casos más graves, pueden tener consecuencias importantes, especialmente si se ignoran recomendaciones médicas.

Familia: el amor de los abuelos no debe volverse invasivo

El cariño de los abuelos a veces puede desbordarse hasta cruzar ciertos límites. Querer estar presentes a toda costa, imponerse en momentos íntimos o tomar decisiones por los padres son señales de que cuesta encontrar el equilibrio. Algunos ejemplos: insistir en estar en un parto sin ser invitados, tomar decisiones sin consentimiento o cambiar la apariencia de un niño sin permiso.

Estas situaciones, aunque parezcan pequeñas, generan tensiones duraderas, sobre todo con los padres. Y los niños, que están en medio, perciben ese conflicto. Se trata, en el fondo, de respetar los roles dentro de la familia.

Aún más delicados son los secretos. Pedirle a un niño que “no diga nada a sus padres” puede parecer un juego o complicidad, pero está muy desaconsejado. Confunde al niño y debilita la comunicación familiar. Los menores no deben verse nunca en la posición de ocultar cosas a sus padres, ya que es clave para su seguridad emocional.

Abuelos: el impacto del favoritismo

Hay errores menos visibles pero igual de dañinos, como el favoritismo. Tener preferencias puede ser humano, pero mostrarlas —aunque sea de forma inconsciente— puede afectar profundamente a los niños.

Las diferencias en el trato, en la atención o en los gestos se perciben desde muy pequeños. Esto puede generar celos, baja autoestima y tensiones entre hermanos. Además, el vínculo con el abuelo también se resiente.