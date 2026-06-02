Las personas amables a las que todo el mundo llama en caso de crisis suelen tener este punto en común bastante triste, según la psicología

Publicado el 02/06/26 à 18:39 Por El equipo editorial

Responden presentes en cada llamada de auxilio. Encuentran las palabras adecuadas para reconfortar a un amigo que está pasando por una ruptura amorosa. Su generosidad y empatía las convierten en amigas valiosas. Se las contacta en primer lugar cuando la vida se complica… Sin embargo, detrás de esa apariencia de fortaleza se esconde una realidad muy diferente. Estas personas cargan con una pregunta que nunca se atreven a formular: si fuera yo quien viviera esta situación, ¿a quién llamaría? Esta pregunta aparece a veces en el camino de vuelta tras haber ayudado a alguien. También surge tarde por la noche después de una larga conversación telefónica. Incluso puede aparecer en algunas tardes normales, sin razón aparente.

Con el paso de los años, esta pregunta vuelve con una regularidad que preocupa. Como resultado, estas personas comienzan a notar su recurrencia. Han construido su lugar en la vida de sus seres queridos convirtiéndose en el punto de referencia en caso de problema. Sin embargo, este rol no se ha instalado por casualidad. Saben escuchar sin entrar en pánico, sin llevar la conversación hacia ellas mismas. Además, adoptan el tono adecuado y encuentran las palabras correctas. Esta habilidad se ha desarrollado con el tiempo sin que eligieran asumir esa función. Cuando un matrimonio termina o ocurre un drama, su nombre aparece de forma natural en los contactos de sus amigos. Su fiabilidad constante les ha permitido ganar esta posición. Según el medio Bolde, esta dinámica revela un patrón psicológico profundo que tiene sus raíces mucho antes de la edad adulta.

Una cercanía unidireccional

Las personas que llaman a estos amigos entregados dirían sin dudar que tienen una relación cercana con ellos. Describirían esa amistad como esencial para su equilibrio, afirmarían confiar plenamente en ellos y reconocerían que se sentirían perdidos sin ese apoyo. Desde su punto de vista, este análisis corresponde a la realidad.

En efecto, comparten aspectos íntimos de su vida. Se sienten escuchados y comprendidos. La cercanía existe realmente por su parte.

Sin embargo, la persona que recibe todas estas llamadas vive una experiencia radicalmente distinta. Escucha, acoge las emociones del otro, se siente útil. No obstante, nunca revela su propia semana difícil. No admite que ha pasado un mal día. No expresa lo que realmente siente. La relación ha tomado una forma particular que la mantiene en el papel de oyente.

Así, la cercanía es auténtica, pero solo funciona en un sentido. El amigo se siente cercano porque ha compartido mucho. Ella no siente la misma cercanía porque no ha revelado nada de sí misma. Cuando toma conciencia de este desequilibrio, esta dinámica ya lleva una década. Cambiar ese equilibrio equivaldría a pedir a la otra persona que aprenda una forma completamente nueva de ser amiga. Esta perspectiva parece demasiado complicada. Entonces, continúa en el mismo esquema. Lleva sola el peso de esta asimetría relacional.

Las investigaciones sobre la soledad describen este paso de confidentes a simples contactos. Se puede tener muchas personas con las que hablar, pero pocas en las que apoyarse de verdad. Estas personas viven precisamente esta forma de soledad.

Un patrón que viene de la infancia

Casi nadie llega a este funcionamiento en la edad adulta. En realidad, este comportamiento se establece desde la primera infancia. Generalmente, dos situaciones familiares explican este desarrollo. O bien uno de los padres necesitaba apoyo emocional. En ese caso, el niño asumió el papel de protector mucho antes de tener la madurez necesaria. O bien la familia funcionaba con una regla implícita que designaba a un niño como el que debía mantenerse estable.

Este fenómeno tiene un nombre en psicología: parentificación. Se trata de una configuración familiar en la que un niño asume responsabilidades emocionales o prácticas propias de un adulto. Suele ocurrir de forma silenciosa, antes de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. El niño aprende muy pronto que su valor depende de su capacidad para ser útil a los demás. Entiende que pedir algo para sí mismo es un lujo inalcanzable.

Este niño crece, estudia, hace amigos y construye una carrera. Sin que nadie lo note realmente, ni siquiera él mismo, reproduce este patrón en todos los ámbitos de su vida. Se convierte en el amigo que siempre escucha, el compañero que absorbe las frustraciones de los demás y la pareja que detecta tensiones y se adapta en consecuencia.

Lo que realmente esperan es lo contrario de lo que han hecho durante treinta años: esperan que alguien note su silencio inusual, que detecte un cambio en su comportamiento. Les gustaría escuchar esa frase que ellas han pronunciado cien veces: pensaba en ti, ¿cómo estás de verdad?

Sin embargo, esa llamada casi nunca llega. Las personas a las que han acostumbrado a llamarlas en caso de crisis no se las imaginan a ellas mismas en una crisis.