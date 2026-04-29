Ideas de regalos originales para el Día de la Madre: bienestar, deporte y momentos para compartir con ella

Actualizado el 29/04/26 à 11:25 Por El equipo editorial

Durante los últimos años, la forma en la que hemos querido celebrar fechas tan destacadas como el Día de la Madre han ido evolucionado hacia opciones más vinculadas a experiencias. Frente a los regalos materiales, cada vez cobra más importancia la idea de compartir tiempo con ellas, crear recuerdos nuevos y optar por el bienestar en el día a día. En este contexto, te traemos una selección de ideas para regalar por el Día de la Madre, entre las que encontrarás: experiencias, autocuidado y actividades pensadas para reconectar, disfrutar y regalar momentos.

Desde propuestas activas hasta experiencias de bienestar como masajes que invitan a parar, respirar y reconectar con una misma… Este Día de la Madre, la invitación es clara: regalar algo que es solo material, sino que se vive y se queda para el recuerdo. ¿Estás lista para ver las opciones que te proponemos?

1. Escalada indoor con Arkose

© Arkose Madrid

Una idea diferente para quienes quieren regalar algo original. La escalada indoor combina ejercicio físico, concentración y diversión en un mismo plan, adaptándose a todos los niveles. Una forma de desconectar de la rutina mientras se comparte tiempo de calidad. Disponible en espacios como Arkose Cuatro Caminos y Arkose Carabanchel, diseñados para integrar deporte y estilo de vida en un entorno único.

2. “Billete a Marte” con Marte, Universo de Bienestar

© Marte, Universo de Bienestar

El centro Marte, Universo de Bienestar propone un regalo muy especial por el Día de la Madre: una experiencia pensada para parar y reconectar. A través de masajes inmersivos, personalizados y sensoriales, este “viaje” invita a desconectar del ritmo diario y centrarse en el bienestar propio. Un regalo que va más allá de lo físico, ofreciendo un espacio donde cuerpo y mente encuentran equilibrio, y donde cada madre puede dedicarse un momento solo para ella.

3. Rituales de belleza con Natura Bissé

El cuidado de la piel se convierte en un auténtico ritual de bienestar. Packs como la línea C+C Vitamin están diseñados para revitalizar, iluminar y proteger la piel, convirtiendo la rutina diaria en un momento de pausa y autocuidado. Un detalle que combina eficacia y sensorialidad, perfecto para mimar y mimarse.

4. Experiencias deportivas con BORN Living Yoga

Para las madres que disfrutan del movimiento, el deporte se convierte en una forma de compartir. Desde sets deportivos hasta clases de barre, pilates o fuerza, estas propuestas invitan a disfrutar juntas de una actividad saludable, reforzando el vínculo a través del ejercicio y creando nuevas rutinas en común.

5. Experiencia gastronómica con Inti de Oro

© Inti de Oro

Una propuesta ideal para celebrar el Día de la Madre en torno a la mesa con el Menú Esencia del emblemático restaurante peruano Inti de Oro situado en Madrid. Una experiencia para compartir, disfrutar sin prisa y brindar con un pisco sour en un restaurante con más de 35 años de historia.