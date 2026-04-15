Colas en Primark por estos bolsos de rafia que respiran lujo silencioso por menos de 15€ : elegantes, cómodos y en varios tamaños

Hoy aterrizan en Primark unos bolsos de rafia con aire de lujo francés, por menos de 20 €, que prometen arrasar en la ciudad y en la playa.

Las puertas de Primark se abren con un nuevo objeto de deseo en las estanterías: una colección de bolsos de rafia de Primark pensados para el verano que respiran lujo silencioso. Diseños cuidados, materiales naturales y precios por debajo de los 20 €, la combinación perfecta para hacernos con uno de ellos.

La fiebre por los bolsos de rafia de Primark este verano

Los bolsos de rafia llevan años siendo icono del verano, pero en las últimas temporadas han dejado de ser un accesorio solo playero. Ahora acompañan looks de oficina, vestidos de invitada y estilismos de terraceo sin desentonar. El truco está en mezclar su aire rústico con prendas más pulidas : lino, blazer ligera o vaquero blanco. Primark lo sabe y cada verano lanza pequeñas colecciones de bolsos de rafia Primark verano en formatos shopper, bandolera, saco o mini, con precios entre 10 y 20 €.

Los bolsos de rafia de Primark que parecen de lujo (y cuestan menos de 20 €)

La nueva remesa llega fuerte : el bolso tipo saco Primark cuesta 11 € y tiene tamaño suficiente para toalla, libro y crema, pero también para llevar portátil y agenda al trabajo. El bolso saco de rafia, por 11 €, tiene un punto boho que recuerda a los diseños artesanales de firmas francesas, pero en versión low cost.

© Primark

La bandolera de rafia con forma de caracola (14 €) es el capricho divertido del grupo : cruzada, manos libres y con ese guiño marinero perfecto para pasear por la ciudad al atardecer o rematar un vestido camisero. El bolso tote con asa contraste y el minibolso de rafia, ambos a 14 €, parecen sacados de una boutique del Marais y funcionan igual de bien con vaqueros que con un vestido de invitada en la costa.

© Primark

Otros bolsos de rafia pero con un toque chic

Además de las opciones que te hemos dejado antes, Primark ha lanzado una propuesta que no puedes perderte. Se trata de su bolso de hombro tejido con cremallera y asas con detalle de nudos, una opción superelegante y fácil de combinar que tienes disponible en tres colores: tonos crudos, rojo oscuro o verde caqui. ¿Lo mejor? Solo cuesta 13€ y es una opción ideal para la época de primavera. ¡No te la pierdas!