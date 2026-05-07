Decathlon arrasa con su pantalón culotte por 17,99€ que amarán las mujeres elegantes de 60: cómodo, estiloso e ideal para la temporada de primavera-verano

Aunque la lluvia está siendo protagonista en este comienzo de mayo, nada nos impide caer ya en la tentación de fichar alguna prenda de primavera. Si hay una marca que está dando que hablar, esa es Decathlon. La firma suele lanzar prendas muy tendencia y fáciles de llevar en el día a día. Ya no vamos solo a Decathlon para comprar ropa deportiva, sino también para encontrar auténticos descubrimientos a precios asequibles. Pensamos en sus pantalones de senderismo, zapatillas muy estilosas o incluso en sus chaquetas virales.

Para la primavera-verano 2026, hay un pantalón de Decathlon en concreto que está captando toda la atención. Lo vemos por todas partes en redes sociales y ya se ha convertido en un imprescindible de la temporada. Ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad absoluta y estilo. Y, sin embargo, a primera vista no parecía destinado a convertirse en un éxito. Nos recuerda mucho a los años 2000. Favorecedor y muy agradable de llevar, te encantará después de los 60 cuando suban las temperaturas.

El pantalón de Decathlon que querrás llevar después de los 60 en primavera-verano 2026

Una prenda puede tener múltiples usos y adaptarse a diferentes estilos. Es el caso de este pantalón culotte de Decathlon. Se trata de un pantalón pirata pensado originalmente para practicar deportes suaves como yoga, y que también puede ser ideal para embarazadas.

Además, este pantalón ancho y corto de Decathlon está confeccionado en un tejido transpirable, perfecto para los días de calor intenso. Su corte recuerda mucho a los pantalones que triunfaban en los años 2000. En 2026, el pantalón culotte vuelve con fuerza, tanto en versión ancha como ajustada. ¿Te animarás a probarlo? Es una alternativa ideal a los shorts o bermudas este verano.

© Decathlon

Pantalón pirata de yoga de algodón de talle alto para mujer, negro ultra, 17,99 euros, Decathlon

Cómo llevar un pantalón culotte después de los 60

El pantalón culotte, gracias a su corte que deja ver sutilmente el tobillo, es perfecto para redefinir la silueta después de los 60. Permite jugar con volúmenes más amplios en la parte superior del cuerpo: puedes combinarlo con una camisa oversize, un blazer estructurado o una camiseta blanca holgada para lograr un look moderno y relajado. Para un toque más romántico y sofisticado, también puedes optar por un top de encaje algo más largo.

Si te preocupa que este tipo de pantalón “acorte” visualmente la pierna, el truco está en crear continuidad visual. ¿Cómo? Apostando por zapatos del mismo tono que el pantalón o eligiendo un color nude que se funda con tu piel. Esto ayuda a alargar la silueta gracias a un efecto óptico.

Para completar el look, lo ideal es optar por zapatos que dejen el empeine al descubierto y no “encierren” el pie. Piensa en mules de tacón bajo (kitten heels), bailarinas de punta fina o sandalias minimalistas de tiras delicadas. Y para un estilo más casual, unas chanclas también funcionan perfectamente. Estas opciones garantizan un look estilizado y equilibrado, permitiéndote llevar el culotte con elegancia en cualquier ocasión.