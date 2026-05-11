Adiós a la gabardina: este chubasquero largo de Decathlon por menos de 30 euros es el más práctico (y estiloso) para los días de lluvia

Cada primavera, la gabardina vuelve a convertirse en una prenda imprescindible. No pasa de moda, chic y fácil de llevar, sigue siendo la opción favorita cuando suben las temperaturas. Sin embargo, cuando llegan las lluvias intensas, el viento o los cambios bruscos de tiempo, este clásico de entretiempo no siempre resulta el más práctico.

Por eso cada vez más personas buscan prendas realmente pensadas para proteger de la lluvia sin perder estilo. Y precisamente en Decathlon encontramos una opción que reúne ambas cosas: el chubasquero largo de montaña y trekking Raincut Long para mujer , disponible por solo 29,99 euros.

Un chubasquero ligero, práctico y perfecto para primavera

A diferencia de muchos impermeables, este modelo apuesta por un diseño minimalista y moderno que funciona igual de bien en la ciudad que en escapadas al aire libre. Su corte midi aporta un toque actual y además protege mejor de la lluvia y del viento durante los desplazamientos diarios. Disponible en varios colores —como verde ceniza caqui, rosa topo, naranja melocotón o azul grisáceo—, se adapta a distintos estilos.

En cuanto a prestaciones, el Raincut Long destaca por su impermeabilidad de 5000 mm Schmerber y sus costuras parcialmente selladas, capaces de resistir lluvias moderadas sin problema. Además, el tejido exterior repelente al agua evita que la humedad penetre y ayuda a mantener la prenda ligera y transpirable.