Las sandalias Skechers beige que arrasan entre las mujeres más estilosas: cómodas, elegantes e ideales para caminar horas

Publicado el 13/05/26 à 17:17 Por El equipo editorial

Triunfan entre las mujeres +45 porque permiten caminar horas con los pies descansados y seguir yendo arreglada; este modelo beige de Skechers esconde más de lo que parece.

Dentro de esa búsqueda constante por un calzado cómodo y estiloso para la temporada de primavera-verano han surgido unas sandalias Skechers beige que muchas mujeres ya han bautizado como su calzado comodín de la temporada. Se trata de un diseño que promete caminar durante horas sin molestias y, al mismo tiempo, permite ir mínimamente arreglada para una comida, una terraza o incluso una escapada de fin de semana. El secreto está en los detalles.

Por qué las sandalias Skechers beige están arrasando

El modelo GO WALK Flex Sandal – Belle, pensado para mujeres que quieren comodidad y estilo a partes iguales, es ideal para la temporada de primavera-verano. Sus líneas limpias, el tejido de punto técnico y los pequeños toques de pedrería crean una sandalia que se aleja del aspecto deportivo clásico y encaja igual de bien con un vaquero que con un vestido midi.

El tono beige neutro tiene mucho que ver con su éxito. Estiliza visualmente el pie, alarga la pierna y combina con casi todo el armario estival: vestidos camiseros, faldas midi, pantalones blancos o prendas en tonos tierra. Esa versatilidad hace que muchas la usen como “uniforme” de verano para recados, comidas informales o turismo urbano.

Skechers GO WALK Flex Sandal Belle: comodidad invisible que se nota al caminar

Esta sandalia incorpora el sistema Hands Free Slip-ins, pensado para calzarla sin agacharse ni usar las manos, algo muy práctico si la espalda o las rodillas están sensibles. La tecnología Heel Pillow abraza el talón para que quede sujeto, mientras la plantilla contorneada Goga Mat ofrece una amortiguación reactiva, casi como si se pisara sobre un pequeño colchón. La mediasuela con tecnología ULTRA GO es ultraligera y flexible, absorbe el impacto de cada paso y ayuda a que el pie llegue menos cansado al final del día. El precio de este modelo es de 80€.

Además, dentro de la familia Go Walk Flex, los diseños en beige suelen añadir una plataforma cómoda y tiras que se ajustan sobre el empeine y alrededor del tobillo, lo que aporta estabilidad y permite que sustituyan a las zapatillas en verano, pero con un aspecto más pulido. En este caso, también está el modelo Skechers Slip-ins: GO WALK Flex Sandal – Illuminate, que puedes encontrar en la web por 75 euros.

Ideas de looks para ir cómoda y arreglada con tus sandalias Skechers beige

En el día a día funcionan muy bien con pantalón de lino y camisa azul holgada, ese conjunto relajado que sigue viéndose cuidado. También combinan de maravilla con vaqueros blancos rectos y blusas fluidas o con vestidos camiseros midi. Para planes más especiales, los vestidos largos vaporosos ganan un aire actual al sumarle estas sandalias y rematar con un bolso de rafia y algunas joyas coloridas; el resultado es un outfit veraniego y luminoso.

En una oficina con dress code relajado, se pueden llevar con trajes de dos piezas en tonos arena o crudo, cambiando el clásico zapato cerrado por estas sandalias para ganar comodidad sin perder imagen profesional. También son una buena pareja para faldas midi plisadas y tops sencillos en cenas informales o escapadas de fin de semana, creando ese equilibrio entre ir arreglada y sentir que los pies aguantan cualquier plan.